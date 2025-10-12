LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El jefe del Ejecutivo, Gonzalo Capellán, con la presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago Justo Rodríguez
Crónicas venenosas

Una mosca que revolotea

«Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder» (Charles de Montesquieu, 'El espíritu de las leyes'

Pío García

Pío García

Logroño

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:37

Comenta

Haciendo gala de su proverbial transparencia, con la que solo algunos cristales de gran pureza pueden competir, el Partido Popular ha decidido suspender la actividad plenaria en el Parlamento de La Rioja ... hasta que se aprueben los Presupuestos. No es la primera vez que lo hace y no es la primera vez que se lo critico, pero la vida es así, cíclica, y hay cosas a las que nunca deberíamos acostumbrarnos. Es cierto que esta ley –la más importante del año– tiene prioridad en su tramitación, pero habrá que recordar que casi todos nuestros diputados y diputadas son ya profesionales y cobran un señor sueldazo para dedicarse en exclusiva a esta abnegada y relevante labor. ¿Acaso no pueden hacer otra cosa al mismo tiempo? Los diputados de los grupos minoritarios curran de lo lindo, pero hay otras señorías que sería raro que murieran de estrés en el ejercicio de su deber.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparece un siluro en una papelera de Logroño
  2. 2 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  3. 3

    Cáncer infantil, un «tsunami» que cambia vidas
  4. 4

    Puerta 19: una carta muy casera pensada para compartir
  5. 5 El marcador | Los resultados de la jornada
  6. 6 Calvo Sotelo, la peatonal convertida en pasarela
  7. 7

    La aventura yihadista de la familia Allain
  8. 8

    Logroño no opta a los fondos EDIL por criterios técnicos y los 3,7 millones de La Rioja se van a Calahorra
  9. 9

    La plantilla de Crown irá a la huelga para reclamar condiciones «como en Sevilla»
  10. 10

    Marcha senderista a favor de Faro en Nieva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Una mosca que revolotea

Una mosca que revolotea