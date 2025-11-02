LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El tren de Miranda abandona Logroño por El Cubo Sonia Tercero
Crónicas venenosas

Por aquí se va a Madrid

«Prometemos según nuestras esperanzas y cumplimos según nuestros temores» (François de La Rochefoucauld, 'Reflexiones morales')

Pío García

Pío García

Logroño

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:25

En toneladas cúbicas por habitante, probablemente seamos el periódico de todo el mundo que más espacio dedique al tren. Quizá haya algún diario en Wisconsin ... o en Nuakchott que nos gane, pero lo veo difícil. En este empeño no estamos solos: hemos contado durante décadas con la ayuda inestimable del poder político que, gobierne quien gobierne, nos ha alegrado las sobremesas con un sinfín de proyectos, líneas, avisos, anuncios, infografías, fotos, visitas ilustres, promesas, mapas con líneas de colores, palas excavadoras alquiladas por un día, simpáticos teatrillos.

