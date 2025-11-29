Piden cinco años de cárcel a un joven por daños causados a otro con un vaso en una pelea El acusado lanzó un vaso de cristal contra sus contrincantes y que terminó impactando en el rostro de otro joven al que le produjo un traumatismo en la región nasal, abriéndole una brecha sangrante

La Audiencia Provincial de Logroño juzgará el próximo martes a un joven de 25 años al que el fiscal pide cinco años de prisión por los daños causados a otro joven de la misma edad al que lanzó un vaso durante una pelea.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 29 de noviembre de 2021, en el interior de una discoteca de Logroño, donde se produjo una pelea entre dos grupos de jóvenes.

En un momento dado, sin importarle el resultado de su acción, sostiene el fiscal, el acusado lanzó un vaso de cristal contra sus contrincantes y que terminó impactando en el rostro de otro joven al que le produjo un traumatismo en la región nasal, abriéndole una brecha sangrante.

La víctima fue trasladada al hospital San Pedro con un traumatismo facial, con una herida incisa de 6 cm. en la región interciliar y pirámide nasal, la cual requirió de la colocación de nueve puntos de sutura; presentaba una fractura conminuta y desplazada de huesos propios nasales; y neumoencéfalo postraumático tras la fractura maxilofacial.

Este joven fue dado de alta del centro hospitalario el 31 de octubre de 2021 tras someterse a diferentes pruebas y una intervención quirúrgica en la nariz.

El perjudicado invirtió en su sanidad tres días de perjuicio moderado (en que permaneció hospitalizado), y 27 días de perjuicio básico; presenta en el rostro una secuela perceptible que entraña un perjuicio estético moderado, detalla el escrito de acusación.

Ya en noviembre de 2021 se acordó la prohibición de que el acusado se aproximara a menos de 100 metros de la víctima, de su domicilio, de su centro de trabajo y de otros lugares frecuentados por él, además de no poder establecer comunicación con ese joven.

Estos hechos constituyen para el fiscal un delito grave de lesiones intencionadas, ejecutado con instrumento peligroso, causando deformidad.

Por ello pide que se le imponga una pena de cinco años de prisión y que tras cumplir la pena privativa de libertad esté otros tres años sin comunicarse con la víctima a la que no podrá acercarse en 100 metros.

Además se pide que indemnice a la víctima con 1.575 euros por los días de curación y con 10.000 euros por las secuelas. También deberá asumir los gastos generados en el Servicio Riojano de Salud.

