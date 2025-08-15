Piden cárcel para un hombre que se apropió del dinero del socio con el que cultivaba adormidera en Casalarreina El procesado y su víctima constituyeron una comunidad de bienes para la explotación agrícola y con ese fin abrieron una cuenta en principio conjunta, aunque sólo cuatro meses después el acusado figuraba como autorizado

El fiscal pide una pena de tres años de cárcel y una multa de 2.700 euros para un hombre acusado de un delito de apropiación indebida. Además, en concepto de responsabilidad civil reclama que pague una indemnización de 130.235 euros al perjudicado.

Los hechos que serán juzgados el próximo 15 de septiembre en la Audiencia Provincial de Logroño se remontan a 2012. Ese año, el acusado y la víctima, ambos con domicilio en Casalarreina, acordaron constituir una comunidad de bienes de forma verbal. Cada uno de ellos aportaría una serie de bienes y derechos y comprarían maquinaria con la finalidad de explotar conjuntamente la actividad agrícola. Según el acuerdo alcanzado, los dos debían repartirse a partes iguales los beneficios y los gastos. El procesado se encargaría sobre todo de la parte financiera y administrativa mientras que el denunciante se haría cargo de las tareas agrícolas.

Con este fin, el 19 de septiembre de 2012 abrieron una cuenta conjunta en la que ambos figuraban como titulares, aunque esta condición fue modificada el 19 de enero del año siguiente cuando sólo el acusado pasó a estar autorizado.

La finalidad de la cuenta, según detalla la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, era que ambos socios cargaran los gastos, efectuaran ingresos y sacaran beneficios de las actividades de la comunidad que habían formado.

En el año 2014, el acusado le comentó a su víctima que no tenía liquidez, por lo que le pidió un préstamo de 50.000 euros, cantidad que ingresó en la cuenta en dos abonos de 25.000 euros cada uno. No obstante, en 2016, el pacto verbal se rompió por desavenencias, así que acordaron extinguir la comunidad al terminar la cosecha de la adormidera y la remolacha. De esta forma había que liquidar las cuentas y repartir la maquinaria y de más enseres de la actividad agrícola.

En ese instante, la víctima se percató de que en la cuenta corriente común existían numerosas transferencias que había realizado el acusado sin justificación alguna a una sociedad mercantil de la que era socio y administrador único. De acuerdo con el informe pericial, el denunciante ingresó en la cuenta bancaria común 142.630,76 euros.

Al final, entre los reintegros y la maquinaria, el perjudicado reclama por los conceptos de maquinaria y material no devuelto ,así como por las cosechas y por las transferencias no consentidas realizadas por el acusado de la cuneta común de las partes a su cuenta particular o a la sociedad que administraba , la cantidad total de 130.235,21 euros .