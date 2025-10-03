¿Qué piden los médicos riojanos? Los motivos que les han llevado a la huelga

Los médicos de La Rioja han secundado este viernes la convocatoria de huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM). Se trata del ... segundo parón en menos de cuatro meses y, entre las reivindicaciones que plantean, destaca la negociación de un nuevo estatuto propio con el que se mejoren sus condiciones de trabajo. Una demanda en la que se incluyen otras muchas peticiones:

1 Jornada laboral

Los médicos piden una jornada máxima de 35 horas semanales, «como el resto de los trabajadores del sistema sanitario». Para ello, añaden que se deberían adecuar las plantillas para dar respuesta así a las necesidades asistenciales que puedan plantear los ciudadanos.

2 Horas extraordinarias

Reclaman que se les reconozcan como horas extraordinarias aquellas realizadas por encima de las que corresponden a una jornada laboral semanal ordinaria.

3 Descanso garantizado

Otra de sus demandas se centra en contar con un descanso garantizado tras jornadas prolongadas de trabajo. «Sin modificaciones arbitrarias por 'necesidades de servicio'», apuntillan los convocantes de la huelga.

4 Marco propio

De igual manera, uno de sus objetivos primordiales es contar con un marco normativo propio que reconozca su singularidad, formación y responsabilidad.

5 Clasificación profesional y retribución

Los facultativos exigen también contar con una clasificación profesional adecuada, así como con una retribución justa.

6 Mesas de negociación

Otro de los puntos en el que los convocantes de la huelga han incidido es la necesidad de contar con unas mesas de negociación específicas para médicos con el objetivo de que sus necesidades y demandas no se diluyan con las de otros profesionales.

7 Penosidad, riesgo y peligrosidad

Los médicos también piden que se les reconozcan tres aspectos: la penosidad, el riesgo y la peligrosidad. Y que esto sea aplicable tanto a la jubilación como en otras profesiones.