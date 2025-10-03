LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Algunos de los participantes en la concentración de este viernes. Juan Marín

¿Qué piden los médicos riojanos? Los motivos que les han llevado a la huelga

Su principal demanda es la creación de un nuevo estatuto propio para mejorar sus actuales condiciones laborales

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:35

Comenta

Los médicos de La Rioja han secundado este viernes la convocatoria de huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM). Se trata del ... segundo parón en menos de cuatro meses y, entre las reivindicaciones que plantean, destaca la negociación de un nuevo estatuto propio con el que se mejoren sus condiciones de trabajo. Una demanda en la que se incluyen otras muchas peticiones:

