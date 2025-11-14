Petición de autobuses para la final del Cuatro y medio, en el Teléfono del Lector La sección se centra hoy en las quejas por suciedad y malos olores en Logroño, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

La Rioja Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:01 Comenta Compartir

Autobuses para la final del Cuatro y Medio

Iniciamos hoy el Teléfono del Lector con un asunto deportivo. Un aficionado pide a los responsables deportivos de La Rioja que contraten autobuses de cara al fin de semana para viajar a ver la final del Cuatro y Medio en Bilbao, en la que juega el pelotari riojano Javier Zabala. «Sería mejor ir todos juntos y no tener que coger el coche», argumenta.

Casco Antiguo «sucio» y «frío» en el CCR

«Vergüenza ajena» es lo que sintió recientemente una vecina al ver a un grupo de turistas de visita al Casco Antiguo de Logroño, que según dice, «se encuentra sucísimo, lleno de mugre y mal olor». Lo de la suciedad lo extiende también al resto de la ciudad. La lectora se queja además del «frío» que pasó en el edificio del CCR porque hay «unas puertas abiertas que dejan escapar el calor que habrá costado un montón de horas producir». «Esto –señala– es un derroche enorme, deben cambiar la forma de entrar en el edificio».

Gorro por higiene en una churrería

Otro logroñés dice que hace unos días le llamó la atención que una churrera «no llevara el gorro» mientrás elaboraba y atendía a los clientes en uno de los puestos de venta que hay repartidos por la ciudad. Según dice, «debería llevar el pelo cubiero por higiene».

Crítica a los hosteleros por quejarse

La reacción de la patronal hostelera ante la nueva ordenanda de terrazas motiva el siguiente mensaje: «Tenemos el horario más permisivo de terrazas del norte de España y es indignante que los empresarios hosteleros se quejen porque les quiten media hora». Además, señala que «la hostelería se ha cargado al comercio porque antes se podía comprar una lata de cerveza en una tienda y tomársela en un banco y ahora no. Es como si te tuvieras que comer una bolsa de pipas en la tienda de chuches». El cree que «a la hostelería se les echó una mano y han acabado arrancándonos el brazo».

Periodistas «vendidos»

Continuamos con una reflexión de un lector asiduo a la sección que dice estar triste porque hay «muchos periodistas que se han vendido por una caña y un mejillón». «Ellos solitos se han cargado su prestigio y hacen mucho daño a su profesión», añade en un comentario en el que no duda en criticar «su falta de pudor y su falta de imparcialidad». En sentido contrario, felicita «a los periodistas de raza, que malviven de pie», pero cree que siguen haciendo un gran servicio a la sociedad. Para acabar, pide a los ciudadanos que no se dejen confundir por los tergiversadores y sus redes sociales «en su intento de reinventar la verdad con sus gritos, malos modos y opiniones».

Respeto en la sala de espera del médico

«Respeto» es lo que pide otra vecina a los usuarios que acuden al médico y «preparan un griterío tremendo que parece un gallinero» mientras esperan a ser atendidos. «Vamos al médico, no vamos de juerga, dejemos trabajar a la gente porque así no se puede», razona la mujer tras vivir una experiencia que le resultó muy molesta.

Agradecimiento a un conductor de la línea 4

Y terminamos con Yolanda, una lectora que da las gracias a un conductor del autobús de la línea 4 que la socorrió cuando se cayó al ir a coger el autobús en la parada del Rectorado. «El conductor paró el vehículo y vino a ayudarme con otros chicos. Hay que dar las gracias cuando hay gente que hace muy bien su trabajo».

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla «Atropello» al arte urbano en el Espolón

Ampliar

Otro caso de menosprecio hacia el arte urbano en Logroño, por no llamarlo directamente, atropello: el Monumento a las Víctimas del Terrorismo, escultura de Agustín Ibarrola en pleno Espolón, utilizado la noche del miércoles para aparcar dos grúas elevadoras. La nula sensibilidad hacia el patrimonio se agrava, si cabe, por el significado del propio monumento. Visto así, no es atropello, es atentado.

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.