Peras de Rincón aspira a cosechar 21 millones de kilos en esta campaña La blanquilla ha comenzado este jueves a entrar en los almacenes mientras que la recolección de conferencia se iniciará el próximo 22 de agosto

La Rioja Jueves, 14 de agosto 2025, 16:43

Como es habitual, han sido las peras de la variedad blanquilla las primeras en atravesar este jueves las puertas de los almacenes adscritos a la Denominación de Origen Protegida Peras de Rincón de Soto. En las próximas jornadas se espera que empiece la cosecha de la conferencia, el verdadero motor de la DOP, cuya recolección está prevista desde el 22 de agosto, aunque como siempre dependiendo de las condiciones climatológicas y de maduración, vigilados estrictamente por los servicios técnicos.

De momento, el movimiento resulta evidente en el campo, donde se están desplegando los preparativos de infraestructuras, cajones y barcas para empezar la labor.

La previsión es que la cosecha llegue a los 21 millones de kilos, una cifra habitual de otras campañas (en la anterior se llegaron a estimar 26 millones pero los daños finales la dejaron en 20,5 millones). Sin embargo, no es difícil imaginar que la cosecha podía haber sido mucho mayor sin el pedrisco que ha tocado a numerosas localidades en los tres últimos meses ni la afección del fuego bacteriano, que preocupa mucho entre los fruticultores. A pesar de estas adversidades, el actual tamaño de las peras resulta «excelente» y también el contenido en azúcar es óptimo.

Con esta cosecha, la DOP confía en seguir creciendo en ventas, un ritmo que ya se registró en 2024, cuando el incremento se situó en el 4,8%, según datos de la DOP.

Actualmente, amparadas bajo el paraguas de la DOP, se cultivan 1.230 hectáreas en buena parte de La Rioja y 19 centrales comercializadoras.