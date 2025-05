Pautas para rendir con garantías en la PAU

«Da mucho vértigo tomar una decisión tan importante como a qué me quiero dedicar cuando ni siquiera he acabado el colegio». Esa reflexión es ... del psiquiatra riojano Ignacio González Yoldi, especializado en la población infantil y juvenil. Reconoce que el nivel de presión de una cita como la PAU es elevado y por ello establece una serie de pautas para poder afrontarla con garantías.

1 No volverse loco

Para González Yoldi es importante no cambiar los hábitos de estudio. «Hay que dar continuidad a lo que ha funcionado hasta ahora», cuenta el psiquiatra. «No hay que lanzarse a probar estrategias cuando si estoy aquí es porque he aprobado 2º de Bachiller; algo bueno he tenido que hacer», reflexiona.

2 No hacer probaturas

El riojano sabe que en situaciones como estas, los nervios pueden resultar desbordantes. «Y eso nos puede llevar a probar algo para estar más relajado», cuenta. «No es conveniente jugárnosla porque no sabemos qué efecto va a tener; si no me sienta bien, puede influir de manera muy negativa en el rendimiento», advierte.

3 Dormir lo suficiente

Tener unos buenos hábitos de descanso es necesario. «Ya no digo dormir mucho, sino lo suficiente», puntualiza. «El descanso influye de manera directa en el nivel de atención y, si no es óptimo, cometeremos más errores», avisa.

4 Llegar con energía

«No puedo pensar que voy a estudiar doce horas al día cuando no lo he hecho en mi vida», reflexiona González Yoldi. «Es importante estructurar bien el tiempo las semanas previas a la PAU, dejando un espacio a las relaciones sociales o a la actividad física», apostilla.

5 Controlar lo que no dependa de otros

«Podemos controlar la puerta por la que voy a entrar, lo que voy a llevar, si quiero ir solo o acompañado, con cuánto tiempo tengo que ir, cuántos bolis coger...», enumera. «Son pequeñas variables que nos pueden hacer sentir más seguros», asegura.

6 Aquí y ahora

«Pensar en el objetivo final (sacar una nota concreta para estudiar lo que quiero) puede hacer que el nivel de ansiedad sea demasiado elevado», expone el riojano. «He de centrarme en el 'aquí y ahora', en el siguiente examen, nada más», concluye.