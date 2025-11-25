La PAU 2026 se celebrará en La Rioja los días 2, 3 y 4 de junio Los exámenes mantendrán la misma estructura que el pasado año, y como novedad, el horario se adelantará en el turno de la mañana media hora, para comenzar a las 9:30 horas

La PAU 2026 se celebrará en La Rioja los días 2, 3 y 4 de junio en convocatoria ordinaria y el 30 de junio, 1 y 2 de julio en extraordinaria

Los exámenes mantendrán la misma estructura que el pasado año, y como novedad, el horario se adelantará en el turno de la mañana media hora, para comenzar a las 9:30 horas y evitar las horas centrales de calor.

La Comisión Organizadora de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Comunidad, integrada por representantes de la Consejería de Educación y Empleo y de la Universidad de La Rioja, ha acordado las fechas de la convocatoria.

Los exámenes mantendrán la misma estructura que los del pasado curso, con un modelo único de examen en cada materia, que se estructurará en diferentes apartados o bloques, que podrán contener una o varias preguntas o tareas. Las pruebas tendrán un diseño competencial que permitan comprobar el grado de consecución de las competencias específicas de cada asignatura. Asimismo, se podrá incluir la posibilidad de elegir entre varias preguntas o tareas, dentro de un mismo apartado o bloque y las preguntas podrán ser de respuesta cerrada, semiconstruida o abierta.

En la convocatoria de 2026, las pruebas de cada materia tendrán una duración de 90 minutos y como novedad, las del turno de mañana comenzarán media hora antes, a las 9:30 horas en lugar de a las 10:00 horas, con la finalidad de evitar las horas centrales de calor. Respecto a las sedes, se mantienen las de Logroño (Campus universitario, Polideportivo y aulario del Centro Riojano de Innovación Educativa) y Calahorra.

Respecto al calendario de procesos, la Comisión Organizadora de la PAU en La Rioja también ha acordado que la entrega de matrículas por parte de los centros deberá realizarse hasta el 22 de mayo de 2026 en su convocatoria ordinaria y hasta el 23 de junio de 2026 para su convocatoria extraordinaria. La evaluación provisional se publicará el 16 de junio (ordinaria) y el 10 de julio (extraordinaria) y la definitiva los días 26 de junio (ordinaria) y 23 de julio (extraordinaria).

Calendario de la PAU 2025-2026 en La Rioja

2 de junio 2026 – 30 de junio 2026

09:30-11:00 horas: Lengua Castellana y Literatura II

12:00-13:30 horas: Historia de la Filosofía

16:00-17:30 horas: Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | Biología | Tecnología e Ingeniería II

18:30-20:00 horas: Física, Griego II, Fundamentos Artísticos

3 de junio 2026 – 1 de julio 2026

09:30-11:00 horas: Lengua Extranjera II: Inglés

12:00-13:30 horas: Historia de España

16:00-17:30 horas: Química, Historia del Arte, Coro y Técnica Vocal II

18:30-20:00 horas: Dibujo Técnico II, Geografía, Literatura Dramática, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y Diseño II

4 de junio 2026 – 2 de julio 2026

09:30-11:00 horas: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Análisis Musical II, Diseño

12:00-13:30 horas: Matemáticas II, Latín II, Dibujo Artístico II, Ciencias Generales, Historia de la Música y de la Danza

16:00-17:30 horas: Artes Escénicas II, Geología y Ciencias Ambientales, Segunda Lengua Extranjera: Francés

18:30-20:00 hora: Turno de incidencias