Patinetes por las aceras y el «grupo top» que tocará en San Mateo: el Teléfono del Lector de hoy

La Rioja Martes, 8 de julio 2025, 07:13 Comenta Compartir

Asfalto defectuoso en el camino del Cristo

El camino del Cristo, en Logroño, es hoy nuestro punto de partida del Teléfono del Lector. De allí procede la queja de un lector que exclama: «¡Por el amor de Dios, cómo está el asfalto del camino del Cristo hasta Valdegastea!». Según dice, «es más que evidente que algún día, más pronto que tarde, va a haber algún accidente». La situación de esta vía le conduce a la siguiente reflexión: «Se ve que hay barrios de primera y de segunda en esta ciudad».

«¿Por qué hay patinetes por las aceras?»

Ángel recurre a esta sección para dejar en el aire una pregunta: «¿Por qué razón el Ayuntamiento de Logroño y su Policía Local permiten los cientos de patinetes eléctricos que circulan todos los días por las aceras de la ciudad poniendo en riesgo la integridad de los niños, los ancianos y las personas con movilidad reducida?».

En verano, al menos dos piscinas

El cierre de piscinas municipales en esta época veraniega sigue suscitando quejas. Se refiere en concreto a las instalaciones de Lobete y La Ribera y afirma al respecto que como «la única piscina que está abierta es la de Las Gaunas allí hay un tremendo atasco de gente». El hombre señala que no le parece bien que haya un solo polideportivo para nadar. «Un mes se puede cerrar como en La Ribera pero dos meses como Lobete es excesivo». Propone como solución «que se vayan rotando para que siempre haya dos piscinas disponibles» y quiere recordar que «para subir las cuotas andan más listos».

Que digan el grupo 'top' de San Mateo

No le parece bien al siguiente lector que el Ayuntamiento de Logroño anunciase el pasado jueves que se va a gastar 160.000 euros en un grupo musical para los sanmateos y no diga cuál, si ya lo sabe. «O nos cuentan todo o no digan nada, pero no se pueden quedar a medias», se queja este logroñés que espera «que no sea ninguna vieja gloria desfasada la que venga a cantar por ese precio».

Apoyo para Sillalfaro y su plantilla

Pedro quiere trasladar todo su apoyo a los trabajadores de Sillalfaro que se han quedado sin trabajo tras el incendio que ha destruido la empresa y pide a la Administración que «agilice cuanto antes su expediente para que puedan cobrar y les aporte alguna ayuda si es necesario». Desea también que la compañía reciba «todo el respaldo posible para recuperarla».

Seis días de retraso en el 'De Buena Fuente'

Las demoras en el reparto de la publicación municipal 'De Buena Fuente' sigue generando quejas. Recogemos a continuación la de un logroñés que señala que le sigue llegando el noticiero «los miércoles, es decir, seis días tarde». Recuerda que «son muchas las personas que se han quejado sobre este tema, pero no le ponen solución». Además, añade otras causas de insatisfacción: «Hay suciedad, ruidos, contenedores desbordados, el badén superalto de la calle Sequoias con avenida de la Sierra... Si no son capaces de solucionar cosas sencillas cómo van a arreglar las importantes».

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla Zarzas «muy altas» en los laterales del Camino Viejo

Ampliar

La remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta el Camino Viejo que une las localidades riojanas de Logroño y Lardero. En esta zona, asegura, «las zarzas que hay en los laterales están muy altas, incluso son más altas en algunos tramos que las personas». Ante esta situación, solicita que cuiden este entorno «tanto por temas de limpieza como por evitar el riesgo de incendio».

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.