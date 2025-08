El paso elevado de la calle Sequoias y el cartel de las fiestas de San Mateo: el Teléfono del Lector de hoy

La Rioja Sábado, 2 de agosto 2025, 09:30 Comenta Compartir

Mal servicio de autobuses urbanos

Se abre sección con una queja generalizada de varios ciudadanos logroñeses ante el servicio de bus en la capital riojana que, según las palabras de uno de ellos, tiene «poca asiduidad, falta de línea circular, excesiva velocidad o paneles en las marquesinas que no marcan bien el tiempo que falta», entre otros. Además, una de las lectoras cuenta lo que le ocurrió recientemente con respecto a esta problemática:«El otro día me subí en Labradores al bus a las 13.00 horas y no esperó a que pudiera acceder tras poner el freno del carro de uno de mis dos hijos, con los que iba también en ese momento», explica mientras añade que «afortunadamente no sufrimos ninguna lesión, pero nos llevamos un susto». Ante lo ocurrido, esta vecina cuenta que «le recriminé al conductor que por favor tuviera más cuidado», a lo que subraya que la respuesta del mismo fue «decirme con malas formas que si iba a pasar ya el bonobús». Sin embargo, detalla que «lo que más me indigna, es que ni siquiera nos pidiera perdón». A modo de colofón, considera que «falta empatía y calidad en el servicio, sobre todo si queremos también que los niños y jóvenes adquieran el hábito de usar el transporte urbano».

Las fiestas de Huércanos, animadas

Una pochanquera telefonea para dejar un agradecimiento hacia la «buena actuación del grupo de danza durante las fiestas de Huércanos». Desde su punto de vista, «animaron los días de fiestas e hicieron pasar a todos un buen rato».

Sobre el cartel de las fiestas de San Mateo

La siguiente llamada tiene que ver con el estilo del cartel de las fiestas que hay en septiembre en Logroño: las de San Mateo. La vecina de la capital logroñesa comenta, «respetando al artista», que «el cartel necesitaba otro colorido, una manifestación de las fiestas de una forma diferente con respecto a la vid y el vino».

Las baldosas de Logroño, sueltas

Otra vecina de la localidad se queja sobre uno de los temas abordados estos días: las condiciones en las que se encuentran las baldosas en las calles de Logroño. «El otro día me caí en la Gran Vía por este mismo motivo y tengo las costillas, el pecho y las rodillas tocadas. No me he roto nada por suerte, pero pasé varias horas en urgencias», explica. Además, apostilla que «las calles están llenas de suciedad y hay muchas baldosas levantadas». Una situación que «pensaba que se arreglaría, pero sigue igual», concluye.

Agradecimientos a los servicios de paliativos

El siguiente es un mensaje de gratitud hacia el «servicio prestado por el área de paliativos del Hospital Provincial de Logroño». Son «estupendos y humanos», los califica este comunicante.

«El paso elevado de Sequoias sigue igual»

Una logroñesa se queja de que «no han hecho nada para mejorar la altura del paso de Sequoias». «Sigue igual y ya va dejando muchas marcas de los coches en él», informa. Una molestia reincidente entre los conductores que ha levantado múltiples quejas. Por esa razón, pide que «tomen alguna solución y lo arreglen, porque está muy elevado y no es necesaria tanta altura en un paso elevado para que los coches paren».

Piscinas privadas que «parecen Las Norias»

Cierra la sección la vecina de una urbanización de Logroño que se queja de que en su piscina comunitaria entran adolescentes que «abusan» de las instalaciones, gritan «sin respeto alguno» y quitan espacio a los propietarios. «Esto parece Las Norias y nadie se atreve a decir nada», apunta.

Pintadas y orines en un banco del parque del Ebro de Logroño

Ampliar

El remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta el parque del Ebro de Logroño para denunciar el estado en el que se encontró la semana pasada uno de los bancos habilitados. «No solo los pintan, también orinan en el suelo», critica este lector, que califica este acto de «una falta de civismo vergonzosa». No solo porque daña la imagen de la ciudad, sino por los malos olores.

