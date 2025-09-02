Los Servicios y la Industria hacen que el desempleo suba en La Rioja por segundo mes consecutivo La cifra de personas inscritas en las Oficinas de Empleo asciende en 34, hasta las 12.171

Iñaki García Logroño Martes, 2 de septiembre 2025, 09:09

Subida leve, pero subida al fin y al cabo. El paro ha crecido en 34 personas en el recientemente finalizado mes de agosto. De esta manera, la región acumula dos incrementos consecutivos que han hecho que la cifra total de desempleados se sitúe en 12.171, un 0,28% más que el mes anterior. Aun así, la comparación con el año pasado sigue siendo positiva, ya que hay 676 desempleados menos, según los datos ofrecidos este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Agosto ha sido un mal mes para el empleo en España. A nivel nacional, los datos de parados se han engordado en 21.905 personas debido, sobre todo, al alza que ha presentado el sector Servicios. En La Rioja ha ocurrido algo similar, puesto que también ese ha sido el sector en el que más se han incrementado los registros, con 66 vecinos de la comunidad autónoma que se han sumado a las listas de las oficinas de empleo. Una variación que supone un 0,84% más que en julio.

Sube el desempleo en el sector Servicios y también lo hace en la Industria y en la Construcción, aunque en este último ámbito el incremento es leve. Desciende, por el contrario, tanto en Agricultura, donde ya se empiezan a notar las contrataciones para las diferentes campañas agrarias que se desarrollan en los próximos meses (vendimia incluida), como en el apartado de personas sin empleo anterior.

La evolución al alza del paro en La Rioja viene marcada por la subida de los desempleados nacionales, ya que en lo que se refiere a los extranjeros, la región lidera una tendencia totalmente contraria. Cada vez hay menos ciudadanos procedentes de otros países en las listas de desempleados. En concreto, en la región se contabilizan 2.107, esto es, 75 menos que el mes pasado y 162 menos que hace un año. En cuanto a porcentajes, La Rioja es la comunidad autónoma que presenta un decrecimiento más elevado en ambas estadísticas, un 3,44% con respecto a julio y un 7,14% si la cifra se compara con la de agosto de 2024.

Menos afiliados

La Rioja ha perdido 1.085 afiliados a la Seguridad Social durante el pasado mes de agosto, lo que supone un 0,76 por ciento menos que en julio, hasta bajar a un total de 140.701 afiliados, según recoge EFE.

Según los datos proporcionados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el numero de afiliados ha aumentado en 3.107 respecto a agosto de 2024, un 2,26 % más.

La Rioja cuenta con 116.206 afiliados al régimen general y 24.495 autónomos. De los afiliados, 110.399 pertenecen al régimen general, 3.542 al agrario y 2.265 al de empleados del hogar.