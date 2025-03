Diques para frenar el impacto de otro tsunami

Fue un maremoto descomunal, vertiginoso y letal que nadie fue capaz de ver y arrasó con todo en apenas dos semanas. Justo este sábado se ... han cumplifo cinco años de la imagen de casi medio centenar de agentes de los GAR de la Guardia Civil desplegados en Haro, el 8 de marzo de 2020, para entregar las órdenes de aislamiento a los infectados. Pero ya era tarde. A lo largo de aquella jornada las manifestaciones del 8M recorrían la región, Logrostock era un hervidero y Laurel, San Juan o los bares nocturnos estaban a reventar. El 10 de marzo se confirmaron los dos primeros fallecimientos por covid en la región y al día siguiente los centros educativos echaron la persiana, pero el tsunami ya era devastador: a finales de ese mes había 426 ingresados en el Hospital San Pedro, 32 de ellos en la UCI, y la comunidad contabilizaba 110 muertes por el coronavirus SARS-CoV-2. La pesadilla no había hecho sino comenzar y todavía duele un lustro después, un periodo en el que se han construido nuevos diques por si se presenta una nueva embestida, pero que nadie quiere tener que poner a prueba. Compuertas diseñadas para al menos minimizar unos daños que impactaron en todos los sectores, con especial incidencia, al margen de lo económico, en el sistema sanitario, las residencias de mayores y el ámbito educativo, que han tratado de protegerse frente a futuras amenazas.

Sistema sanitario Entre reformas, mejoras y retos aún pendientes

La pandemia hizo temblar un sistema asistencial que aún trata de recuperarse y adaptarse a lo aprendido. Fruto de esa lección, el gerente del Servicio Riojano de Salud (Seris), Luis Ángel González, destaca varias actuaciones en tres campos fundamentales, «en primer lugar la definición de circuitos dentro de las infraestructuras ante una contingencia de tipo pandémico infeccioso, elementos que antes no se valoraban, y que ahora están diseñados en todas las unidades, servicios y áreas», detalla para destacar como otra de las reformas clave, «la sustitución de una organización hospitalaria acostumbrada a funcionar de forma piramidal por servicios por la multidisciplinariedad, para que el paciente sea abordado de forma conjunta y con la participación en equipo de todos los servicios». Y como tercer eje, el logístico, con la reserva de un remanente estratégico permanente de material de protección, como mascarillas, gafas, guantes, batas…

Ampliar Dos profesionales sanitarias se colocan los equipos de protección para entrar a uno de los box de la UCI del Hospital San Pedro. Justo Rodríguez

«Esos tres grandes cambios son fortalezas que no tuvimos entonces», defiende el gerente, quien admite que «también tenemos áreas de mejora, retos, como la formación de los profesionales y los pacientes, la modernización de las infraestructuras sanitarias y la prevención y la capacidad de detectar precozmente todos aquellos casos en los diferentes niveles asistenciales subsidiarios de poder alertar de que algo grave nos viene». Por ello, el doctor González incide en la importancia de potenciar Atención Primaria, un área clave que pese a conceder que «las infraestructuras son las que son y en personal estamos escasos», defiende que «hoy está mejor preparada». «Hemos aprendido», asevera, para ejemplificar su confianza con el recién estrenado centro de salud de La Villanueva, «pionero en la adaptación de la infraestructura a las necesidades asistenciales creadas por una situación de emergencia».

«Hoy estamos más preparados, sin duda», defiende también Eva Martínez Ochoa, directora general de Salud Pública, quien cita varios ejes claves «para afrontar una pandemia, sea por una enfermedad, como ha sido el covid, o por un tema medioambiental como ha sido la dana. El primero, la coordinación, «tanto la interna a nivel de todos los ámbitos implicados, sanitario, social, económico, para la que se ha constituido una comisión mixta para el análisis de situación de cómo estamos, qué necesitamos y cómo lo vamos a conseguir; como la externa, con el resto de comunidades y el Ministerio», un ámbito en el que cita la creación de la Agencia Española de Salud Pública.

A continuación, la comunicación, con «mensajes claros, acompañados de acciones coordinadas y todo ello siempre avalado científicamente». Y en el tercer pilar fundamental, la vigilancia de la salud pública, de la que destaca «la continua modernización de los sistemas de monitorización de enfermedades infecciosas a las que se va a sumar también el control de las patologías crónicas, los factores ambientales y laborales… La monitorización es fundamental para poder detectar una alerta de forma temprana, adelantarnos y actuar de la manera más precoz posible», defiende la directora general, quien no olvida añadir «la utilización de las herramientas preventivas que tenemos en nuestra mano, en el caso de una enfermedad como el covid las medidas higiénicas, que deben ser aplicadas precozmente».

Ampliar Una enfermera realiza test de detección en el parking del Cibir. Miguel Herreros

Desde el Colegio de Médicos de La Rioja, su presidenta, Inmaculada Martínez Torre, tras recordar «los grandes avances científicos a un ritmo inhabitual» y la organización y «apoyo mutuo» de los profesionales sanitarios, también alerta de que la pandemia «nos pilló a todos con el pie cambiado y sin un mando único y se vieron las debilidades de falta de personal del Sistema Nacional de Salud». Por ello, considera que «aunque afrontaríamos otra pandemia con más experiencia, también sería con un sistema tensionado y necesitado de liderazgos que se evidencien desde el Ministerio en cuestiones fundamentales como la reforma del Estatuto Marco. Necesitamos una reforma consensuada del Sistema Nacional de Salud y, por ahora, no se ve esa voluntad», lamenta.

Alicia Ibáñez, presidenta del Colegio de Enfermería, tras recordar los «momentos difíciles y los pequeños triunfos que nos hicieron más fuertes», coincide en que «aún nos queda mucho por mejorar, el sistema de salud necesita más apoyo, y como sociedad, todavía nos falta aprender a cuidarnos unos a otros«. No obstante, añade también que »no todo es negativo. Esta experiencia nos enseñó lo fuertes que podemos ser cuando trabajamos juntos. Descubrimos habilidades que no sabíamos que teníamos y aprendimos a adaptarnos rápidamente. Mirando hacia adelante, espero que no olvidemos estas lecciones. Que sigamos luchando por un sistema de salud más fuerte y por una sociedad más unida. Porque al final, lo que nos sacó adelante fue nuestra humanidad compartida, y eso es algo que debemos cultivar cada día».

Residencias de mayores Entre el refuerzo asistencial y la apuesta por otro modelo

Las residencias de mayores fueron el epicentro del drama. Cinco años después no son lo que eran, pero...

A las novedades sanitarias en el ámbito residencial se refiere también el gerente del Seris, Luis Ángel González, quien resalta un programa del que se confiesa «especialmente orgulloso», un proyecto piloto en La Guindalera para dar desde Atención Primaria soporte asistencial a las residencias. «Ya lo tenemos casi concluido y hemos extraído unas conclusiones interesantísimas que nos permitirían abordar desde el punto de vista asistencial un problema como el que sufrimos con la pandemia de forma diametralmente opuesta a aquel momento», defiende. «Hemos creado un sistema de comunicación sociosanitaria entre el hospital, Primaria y las residencias; se ha llevado a cabo una evaluación de cada centro, con usuarios, patologías y recursos, para identificar las necesidades asistenciales y diseñar estrategias personalizadas para cada una de las residencias y darles una cobertura integral asistencial. Nada que ver con la situación de hace 5 años», concluye.

Ampliar Personal de la UME se dispone a desinfectar una residencia de mayores de Logroño en los primeros días de la pandemia. Sonia Tercero

Pero la balanza tiene otro platillo, como expone Dari Saiz Echebarria, secretaria del sector Sociosanitario y de Dependencia de la Federación de Servicios Públicos de UGT, quien afirma que «el modelo sigue siendo el mismo, no ha cambiado absolutamente nada; es más en algunas residencias hay hasta menos personal. No hemos aprendido nada de la pandemia, nada de nada».

«Este es un sector que fluctúa muchísimo, la gente se va de un sitio a otro a pesar de que no hay muchos despidos porque no hay personal para contratar, pero aún así como las condiciones no son buenas la gente se va», añade, para lamentar que «no se ha tomado ninguna medida de protección laboral hacia los trabajadores porque no se ha aprendido nada y no se ha hecho nada nuevo. El mejor ejemplo es que llevamos con un convenio en ultraactividad desde el año 2020».

Tras urgir a un cambio de modelo denuncia que la senda es la contraria: «Los nuevos centros y los que están en proyecto van a ser enormes porque los gestionan conglomerados empresariales que no hacen nada distinto porque lo que les es rentable es tener cuantos más residentes mejor, aunque no sabemos con qué personal piensan atenderlos si no cambian las condiciones actuales».

Educación Formación y lucha contra la brecha digital

«En el ámbito de la educación podemos decir que hemos hecho los deberes en La Rioja», defiende Fabián Martín, director general de Ordenación e Innovación Educativa, quien resalta que hemos reducido prácticamente a la nula expresión la brecha digital en el alumnado porque ha habido una inversión importante en equipamiento, mediante la adquisición de chromebooks, y, a la vez, se ha formado a los docentes y todos los profesores están hoy capacitados para la formación online.

En este sentido, junto «a la formación del profesorado y del alumnado en prevención sanitaria y apoyo psicológico, con una especial atención a la estrategia riojana de salud mental y emocional», desde la Consejería de Educación y Empleo se destaca la apuesta tecnológica y de transformación digital en el sistema educativo con la implantación, entre otros de programas como Hypatia, financiado con fondos europeos para el equipamiento y la digitalización de las aulas riojanas, por un importe superior a los 4 millones de euros; y la mejora de la capacitación digital del profesorado, que en el pasado curso pasó de 3.000 a 5.308 docentes con la certificación homologada.

Ampliar Tareas de limpieza y desfinfección de un aula educativa. Justo Rodríguez

También Gustavo Navas Gil, presidente de ANPE La Rioja, defiende las «fortalezas que aprendimos de esa situación», aunque también avisa de que «hay debilidades, cuestiones que tendríamos que afrontar de nuevo porque tienen difícil solución».

Aunque entre las fortalezas coincide en la formación de los docentes en competencia digital, Navas Gil adjunta en la misma frase una de las grandes debilidades, «porque hemos visto que la no presencialidad acarrea problemas de lectoescritura en los alumnos; más problemas de convivencia y afecta también a la consolidación de contenidos, ya que hay un retraso en la adquisición del currículum por parte del alumnado y al final lo que el alumno tiene que aprender se ve afectado, quedan muchas lagunas y, de hecho, del curso que se dio durante la pandemia hay muchos contenidos que siguen estando ahí, que no fueron bien adquiridos».

Por ello, tras incidir en que «aunque los docentes estamos ahora preparados para atender una situación como aquella, ojalá que no pase porque no se puede sustituir en ningún caso ni completar la presencialidad con clases a distancia u online, ya que los problemas volverían a aflorar, aunque, claro, de menor magnitud porque hemos aprendido, no fue una cuestión de errores ni de aciertos, sino que la situación nos llevó a formarnos de otra forma y afrontarlo como buenamente pudimos y, de hecho, creo que en el ámbito educativo no salió todo lo mal que podía haber salido».