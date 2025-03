«Sospecho que muchos ciudadanos no serían hoy tan obedientes como lo fueron en aquel escenario inesperado»

«En aquel momento nadie de nosotros había vivido una pandemia y nos pilló sin ningún tipo de experiencia, fuimos haciendo cosas a medida que ... iban pasando los escenarios y fuimos muy obedientes en medio de una situación muy dramática con miles de fallecidos», recuerda Sergio Andrés Cabello, doctor en Sociología y profesor de la Universidad de La Rioja (UR), quien en la hipótesis de que hoy volviese a ocurrir algo parecido se muestra poco optimista.

«Obviamente tendríamos una experiencia, pero tengo la impresión de que la gente no reaccionaría de la misma manera y tal vez algunas cuestiones vinculadas a las medidas tomadas, que igual no serían hoy las mismas, no serían seguidas tan a rajatabla como lo fueron hace 5 años; sospecho que una parte de la sociedad no sería tan obedientes. Fue algo imprevisto, muy inesperado y los ciudadanos hicimos lo que nos mandaron. Pero hoy...» intuye el experto.

Tras recordar que fue un periodo muy largo, «dos años con las mascarillas», destaca que «la gente, la mayoría, nos hemos olvidado completamente de la pandemia, es una etapa superada y aunque solo han pasado cinco años la sensación es que hace mucho más tiempo», añade Sergio Andrés Cabello, para aseverar rotundo que «desde luego no hemos salido mejores».