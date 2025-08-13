Palestina y La Rioja, unidas por la voz de un periodista gazatí

Bajo el estruendo incesante de las bombas y el polvo de edificios derrumbados, Gaza sobrevive entre las ruinas. Desde hace meses, la ofensiva israelí ha ... convertido cada calle en un campo minado de dolor, hambre y miedo. Las cifras de muertos y heridos crecen a diario, pero detrás de cada número hay un rostro y una historia truncada. En este escenario, la prensa, con unos chalecos en los que se puede leer 'Press', no solo documenta el horror, sino que lo vive en primera persona.

Desde el otro lado del Mediterráneo, a más de 4.000 kilómetros de distancia, una red de apoyo riojana intenta tender puentes hacia Gaza. El grupo de Telegram 'De Gaza al mundo', impulsado por la activista riojana Yolanda García, mantiene contacto directo con Khaled Abu Huwaishel, un periodista gazatí que trabaja en el epicentro de la devastación, gracias a los donantes de este canal, que envían ayuda destinada a cubrir necesidades urgentes: desde la compra de alimentos y medicinas hasta la reparación de equipos para seguir informando. Este vínculo solidario, tejido a base de mensajes y coordinación constante, se ha convertido en un salvavidas que recuerda que, incluso en medio de la guerra, no están del todo solos.

Diario LA RIOJA ha conseguido ponerse en contacto con Khaled, ese «joven fotógrafo aficionado que capturaba con pasión momentos y practicaba el diseño con Photoshop y Premiere antes de que estallara esta guerra en Gaza». Hasta entonces, Khaled «veía la fotografía como una forma de expresar belleza y humanidad», y aspiraba a desarrollar habilidades gracias a sus estudios universitarios en Periodismo, «pero la guerra lo trastocó todo».

«A medida que los bombardeos se intensificaban y la magnitud de la tragedia aumentaba, me di cuenta de que el mundo ignoraba lo que nos estaba sucediendo y de que el número de periodistas de campo era muy reducido. En ese momento, sentí que era mi deber ser testigo de la verdad. Decidí trabajar como periodista 'freelance', sin remuneración económica, filmando el bombardeo, documentando a los mártires –un término que honra la memoria de los fallecidos y reconoce su sacrificio por la comunidad, la familia y la tierra que defienden– y observando la destrucción. Publiqué estas fotos y videos en idiomas extranjeros, intentando transmitir la voz de Gaza al mundo entero», comenta Khaled. Aquello no fue fácil puesto que sus «cuentas de redes sociales, especialmente Instagram, fueron hackeadas y cerradas debido a los dolorosos hechos compartidos en estas plataformas».

Khaled Abu Huwaishel antes de la guerra en Gaza. K. A. H.

Pero él nunca se rindió. «Hubo dos cosas que me motivaron a continuar: mi profunda convicción en mi misión como estudiante de periodismo y comunicación, y mi sentido de responsabilidad humana y moral hacia mi familia y mi pueblo, además de mi deber de denunciar las violaciones y los crímenes que sufrimos, el miedo y el abandono de muchos», expresa este fotógrafo.

Hace apenas unos días, Khaled cubría un ataque junto a otros compañeros cuando un bombardeo mató en el acto a Anas Al-Sharif, un reportero de Al Jazeera, que estaba a su lado. Él sobrevivió, pero la imagen de ese momento y el eco de la explosión lo acompañan como un recordatorio de que informar desde Gaza es un acto de resistencia que puede costar la vida. «En un instante fugaz, todo podía cambiar. Estaba sentado con mis cuatro amigos, charlando sobre la crueldad de la vida que destroza sin piedad nuestros sueños. Intentábamos consolarnos, compartiendo palabras en lugar de un silencio denso. De repente, un sonido familiar y áspero rasgó el aire; era el sonido del 'zananah', el dron que monitorea las almas desde arriba», explica este periodista 'freelance'.

Pero este no es el episodio que Khaled recuerda con más dolor porque «entre las muchas historias» que ha vivido, «hay una imposible de borrar» de su recuerdo. «Un día, acompañé al conductor de una ambulancia a un barrio que acababa de ser bombardeado. Al llegar, descubrí que los objetivos eran mis familiares. Veinte miembros de mi familia habían sido martirizados a la vez. Quedé tan impactado que dejé mi cámara a un lado. No pude documentar la escena, sino que participé con mis propias manos en la recuperación de los cuerpos de los mártires. Ese momento fue uno de los más difíciles que he vivido, ya que mi rol como periodista estaba entrelazado con el de una persona en duelo. Fue una herida que jamás sanaría», señala con pesar.

Un mensaje a La Rioja

La conexión entre Khaled y el pueblo riojano nació por una carambola del destino, como muchas historias bonitas. A mediados del mes de junio, la activista Yolanda García viajó hasta Bruselas para participar en la Marcha Global por Gaza donde conoció a Nef, «una chica gallega a la que se ocurrió crear un grupo en el que hubiera donantes y beneficiarios, con un documento diario en el que se puede comprobar que el dinero llega», señala García. De esta forma, Nef y Yolanda conocieron a Khaled y su familia.

Un mes después, Khaled desea mandar «un mensaje al pueblo de La Rioja». Un comunicado «de sincera gratitud y aprecio. Gracias por su apoyo y solidaridad con nuestro pueblo en Palestina. Gracias por compartir nuestra causa, sentir nuestro dolor y amar nuestra tierra», indica en el texto. «No son solo apoyos distantes; son nuestros hermanos y hermanas en el camino de la lucha. Su apoyo es una luz en medio de esta oscuridad y una fuente de esperanza en medio de esta devastación. Que Dios los bendiga y espero que continúen llevando este mensaje humanitario, porque la voz de la verdad no debe ser silenciada», añade Khaled.