LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El periodista gazatí Khaled Abu Huwaishel. K. A. H.

Palestina y La Rioja, unidas por la voz de un periodista gazatí

El fotógrafo Khaled Abu Huwaishel mantiene contacto directo con 'De Gaza al mundo', un canal de Telegram impulsado por una activista riojana

Juan Marín del Río

Logroño

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:08

Bajo el estruendo incesante de las bombas y el polvo de edificios derrumbados, Gaza sobrevive entre las ruinas. Desde hace meses, la ofensiva israelí ha ... convertido cada calle en un campo minado de dolor, hambre y miedo. Las cifras de muertos y heridos crecen a diario, pero detrás de cada número hay un rostro y una historia truncada. En este escenario, la prensa, con unos chalecos en los que se puede leer 'Press', no solo documenta el horror, sino que lo vive en primera persona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Rioja arde por los cuatro costados con hasta ocho incendios declarados en la misma tarde
  2. 2 Fallece un niño de 7 años que veraneaba en Fuenmayor
  3. 3 Pablo Carbonell se disculpa por su actuación «de pesadilla» en Canales
  4. 4

    Una mancha en medio de la piscina
  5. 5

    Ochocientas personas se concentran para reivindicar más seguridad en Calahorra
  6. 6 El marido de Mercedes, la mujer hallada muerta en Los Lirios, encara 22 años de cárcel
  7. 7

    «Sacamos los tractores y decidimos no parar»
  8. 8 Controlados durante la noche todos los incendios que quedaban activos en La Rioja
  9. 9 La Guardia Civil intercepta en Rincón 430 kilos de caracoles destinados a la venta ilegal
  10. 10 Una redada en un pub de Calahorra acaba con once inmigrantes irregulares detenidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Palestina y La Rioja, unidas por la voz de un periodista gazatí

Palestina y La Rioja, unidas por la voz de un periodista gazatí