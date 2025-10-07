LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El 38% de las horas extraordinarias que se realizan en La Rioja no se paga

Los sindicatos exigen un «estricto cumplimiento del registro horario» y la patronal reclama «mayor flexibilidad»

Logroño

Martes, 7 de octubre 2025, 07:20

La realización de horas extras es un motivo de conflicto recurrente en los centros de trabajo entre los responsables de empresas o comercios y los ... empleados. A pesar de que hay una legislación que las ampara, este asunto sigue generando polémica por el impago de estas horas que exceden de la duración máxima de la jornada. La aprobación por parte de Consejo del Ministros para dar carácter de urgencia a la tramitación del nuevo registro horario digital responde al objetivo del Ministerio de Trabajo de aliviar este problema. Porque a la semana se realizan en España más de 2,7 millones de horas extras que no tienen su contraprestación económica, más del 40% del total.

