La realización de horas extras es un motivo de conflicto recurrente en los centros de trabajo entre los responsables de empresas o comercios y los ... empleados. A pesar de que hay una legislación que las ampara, este asunto sigue generando polémica por el impago de estas horas que exceden de la duración máxima de la jornada.

Preguntamos a FER, UGT y CC OO cuál es su opinión sobre este polémico asunto:

Eduardo Fernández FER «Reclamamos una mayor flexibilidad que la que ofrece la legislación laboral actual»

l nuevo registro horario digital «no está en trámite parlamentario, solo en un proceso de tramitación urgente, y no se ha producido un acuerdo con los agentes económicos y sociales», recuerda el secretario general de la FER. El Gobierno, añade, «desprecia el diálogo social y se salta las negociaciones con trabajadores y empresarios».

El hecho de que ese registro requiera una infraestructura digital hará que «las empresas sufran otro coste más en su actividad, por lo que parece un despropósito cambiar el sistema actual». Fernández ve por ello «de difícil cumplimiento» la medida que quiere implantar el Ministerio de Trabajo.

Y respecto a las horas extras, la FER «pone en duda y en entredicho» el informe de CC OO «porque los datos están obtenidos a partir de encuestas». Además, añade, «hay que aclarar que las horas extras, salvo las forzosas, son voluntarias por parte del trabajador y, por lo tanto, se acuerdan con la empresa». Por ello, la patronal riojana reclama «una mayor flexibilidad que la que ofrece la legislación laboral actual».

Flexibilidad para que «la empresa pueda disponer de más bolsas de horas o mejorar la distribución de la jornada, para que la empresas puedan organizarse en función de sus niveles de pedidos o de actividad», concluye el dirigente patronal.

Isabel Blanco UGT «Hay situaciones de abuso por incumplir el registro horario»

El sindicato mayoritario en La Rioja aplaude la «reglamentación de urgencia» para el registro horario digital porque «aunque está implantado desde hace años, en muchos sectores y puestos de trabajo se está incumpliendo de manera sistemática», opina Isabel Blanco, secretaria de Política Sindical.

A su juicio, este debate esta «íntimamente relacionado con la reducción de jornada», dice la representante de UGT, e incluso con la productividad y La Rioja, según un estudio del sindicato que recoge datos del Consejo General de Economistas, es la quinta comunidad de España con un índice de productividad más alto dentro de la Unión Europea después de País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña.

«Es evidente que se producen situaciones de abuso por este incumplimiento del registro horario», añade Blanco, «lo que da lugar a más de 2,5 millones de horas extras no abonadas –a la semana– en España. Se cubren necesidades estructurales con un exceso de jornada por parte de las plantillas que, en muchos casos, no son pagadas ni constan en ningún registro».

La representante de UGT cree que «si somos capaces de reducir la jornada laboral y controlar que estas horas extraordinarias solo sean utilizadas para momentos puntuales, y por supuesto sean abonadas como corresponde, podremos abordar un mejor reparto del tiempo del trabajo y ofrecer nuevas oportunidades laborales para los 12.000 desempleados».

Fernando Galán CC OO «Que el registro sea digital es clave para vigilar el teletrabajo»

La tramitación urgente del nuevo registro es «preceptiva», dicen desde CC OO, porque es «un requerimiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», concreta el responsable de Acción Sindical en La Rioja. Fernando Galán incide en la «desconexión digital» porque desde la pandemia el teletrabajo tiene mayor relevancia en las empresas «y hay que defender también a los trabajadores que realizan su jornada desde casa, para que no hagan horas por encima de las establecidas».

Galán cree que el registro horario «tiene que dejar una huella, una trazabilidad, para que su vigilancia y control sean mayores». Considera que estos controles, que ya desde el año 2019 son obligatorios en las empresas –a raíz de la modificación del estatuto de los trabajadores–, «lejos de suponer un problema tienen que ser positivos para todos».

Eso sí, la realización de las horas extraordinarias «se tiene que abonar. Y no se puede tener a trabajadores con contratos parciales disfrazados de jornadas completas». Galán sostiene que «si hay empresas o negocios que están preocupados por la implantación de este registro horario y creen que les puede resultar perjudicial, es que ahora no están haciendo bien las cosas».