A la espera Juan Marín

Veinte horas en Urgencias

Un sistema que tortura así a sus usuarios solo tiene un diagnóstico: no funciona

Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Logroño

Domingo, 31 de agosto 2025, 08:57

Lunes Salud

Veinte horas en urgencias

Entre los últimos días de la semana pasada y los primeros de esta me pasé veinte horas en Urgencias. En dos tandas: una de 8, otra de 12. Piénsenlo: de las cuatro y media de la tarde a las cuatro y cuarto de la madrugada. Y no fuimos por capricho, saben. La primera vez nos llevó una ambulancia, la segunda nos envió el médico de cabecera.

Quiero decir que teníamos que estar allí, porque últimamente siempre que se habla de este tema el culpable parece ser el usuario. Que sí, seguro, ... habrá quien acuda por un resfriado, pero no me creo que la mayoría se enfrente al calvario que desde hace un tiempo son las Urgencias del San Pedro sin tener necesidad imperiosa.

