La vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes», dijo un señor con gafas que escribía canciones y al que mató un tipo buscando su «gloria personal». O sea, ser famosito, conseguir una mierdecilla para sí mismo a costa del mal general, que fue para todos perder a John Lennon.

La vida pasa para el mundo, sí, mientras los humanos estamos ocupados en nuestras propias mierdecillas. El loco de Putin en ser cada vez más ... dictador y más Stalin y más asesino, y el tonto de Trump en bailarle el agua en su infantil admiración por los hombres fuertes. El psicópata de Netanyahu en agarrarse al sillón de la mejor manera que sabe que funciona, que es matando árabes. Y que eso funcione habla mucho, y no maravillas, de su pueblo.

Y mientras, los locos de cada aldea y ciudad empeñados en mirar y no ver, o incluso en negar directamente, que el planeta se nos muere y que nosotros vamos a morir con él. Lean las informaciones que hoy firman en esta casa Roberto González, Sergio Martínez y Alberto Gil. No hay mucho que añadir a ellas. Que el cambio climático no solo está, sino que se acelera. Que sus consecuencias son las que nos dijeron que iban a ser: más calor, mucho más calor, y más fenómenos terribles, más danas, más pedriscos. Este junio es el más caluroso de la historia en La Rioja, y este año ha sido el que más daños ha causado por pedrisco también en la historia. Solo otro causó más daños a la agricultura que éste: hace dos, con la sequía devastadora.

Pero sigamos haciendo planes para otras cosas, sigamos echándoles la culpa a los moros y a los negros, que por algo culpar a los pobres siempre se nos ha dado bien. Sigamos haciendo caso al loco que dice que donde hay que gastar es en pistolas y que hay que buscar más petróleo.

Sigamos, sí. Hasta que dejemos de poder seguir.

Jueves Debate Las notas del debate

Llega y pasa el debate sobre el estado de La Rioja. Me lo tragué entero, así que les doy mi impresión:

– Gonzalo Capellán: nombró TODO lo que había hecho su gobierno. Un poco más y cuenta que le habían cambiado las ruedas al coche del ujier de la consejería de Hacienda. Luego hizo unos cuantos anuncios (alguno tiene buena pinta, a falta de concreción y desarrollo) y respondió sobrado, que eso se le da bien. Citó a Hume en inglés. 8/10

– Javier García (PSOE): el mejor orador de todos, probablemente. Propuso pactos, y alguno le cogieron. Igual insistió un poco de más en su categoría de secretario general para equipararse a Capellán, poniéndole demasiado fácil que le despreciase. «Ya tiene mi número», le dijo. Pero cumplió con creces, en la proporción justa de dureza y responsabilidad. 8/10

– Ángel Alda (Vox): Lo mismo hubiera valido su discurso para el debate de La Rioja que para el de Guadalajara. Los delirios habituales (que Capellán estaba subordinado a Feijóo ¡y a Sánchez!) y poco rigor: para él todo es socialismo. Viniendo de una formación que hace poco acusó de «comunista» a una consejera del PP... Se agradece una cosa: fue el que más habló de la pobreza ue persiste, y muy persistida, en La Rioja. Minipunto para él. 4/10

– Henar Moreno (Podemos-IU): tiene más tablas que el Teatro Real. Pero la pinta de su discurso fue que podía haber valido igual en el 20, en el 15 y en el 10. Bien dicho lo que dijo, pero ya un punto demasiado oído, sobre todo ese apocalipsis privatizador que no termina de llegar. Pero nadie le quita la coherencia. 5/10

– Cristina Maiso (PP): el papel del portavoz del grupo del que manda es el peloteo sin vergüenza y colaborar en fustigar a los de enfrente. No hizo bien nada de eso, demasiado nerviosa y titubeante en la tribuna. Necesita mejorar. (3/10)