Jueves Corruptos Y que esto siga siendo así de fácil

Uno. La corrupción funciona siempre igual. O casi: hay una empresa que quiere contratos de muchimillones, hay un político que se asegura que los consiga, y hay una comisión por tan gran favor. Lleva siendo así desde que tengo uso de razón, y nada me hace sospechar que antes no lo fuera.

La pregunta que me hago es por qué. Cómo es posible que eso siga siendo no ya posible, sino además aparentemente fácil. Porque, la verdad, ... oyendo los audios del trío del Peugeot, no me parece que sean ingenieros nucleares del disimulo y la trama conspiradora.

La sensación que hay es que, pese a las salvaguardas que nos dicen que hay, un político puede darle un contrato de cien millones de euros a la empresa a la que elija dárselo. Y que siempre hay una empresa dispuesta a soltar un fajo de billetes. Y que no somos capaces de ponerles puertas a ese campo. Dos. Los jefes funcionan siempre igual. O casi siempre. Un presidente al que le pillan semejante trama en sus narices no debe tener que ser echado por unas elecciones o por una moción de censura. La pura lógica, la moral, el sentido más elemental de humanidad con honor debería hacer que Sánchez dimitiera, en lugar hacer mohínes ante una cámara con lo que parecía un maquillaje para dar pena. La responsabilidad es eso: asumir las consecuencias. Pedir perdón se agradece. Pero sin acción posterior, es palabrería, es basura. Tres. Los militantes (los socialistas, ahora) funcionan siempre igual. Hasta el último momento incrédulos, echando la culpa a todo el que uno se imagine. Después, comprensivos e incoherentes. Y tú más, ya saben, la piedra y la brizna de paja. No entiendo ese funcionamiento mental. Debería ser al revés, me parece lo lógico: si me engaña el de enfrente, qué cabrón. Pero si el que me tima es mi amigo es peor. Mucho peor. Sí, esto funciona siempre igual. Qué asco. Sábado Dinero El plazo fijo de Logroño Les contaba ayer en este periódico Javi Campos que el Ayuntamiento de Logroño, pese a haber intentado no tener que hacerlo, ha terminado pagando intereses de demora por al menos una parte de los fondos europeos que tuvo que devolver. 300.000 euros por dos años de dinero en el banco. La cosa mola bastante, si se piensa. Nos dan unos milloncitos, no hacemos nada con ellos y, al final, se los devolvemos con un interés del 5%. Se me ocurre que el consistorio logroñés debería abrir ese negociaco a toda la ciudadanía. Un plazo fijo a dos años con un interés del 5% anual mola, con además la seguridad de que el pago se hará, porque sale de los impuestos de nosotros los ciudadanos. Claro que los bancos hacen esas cosas porque mientras tanto usan la pasta para hacer sus inversiones y mejorar su posición. Logroño no: el dinero entró, esperó, salió y ni una baldosa se movió. Europa debería regalarnos un reloj, o algo. Pedazo clientes. Miércoles Piedra La lotería de la nube Se cerró el cielo, se abrieron las nubes, cayó la madre de todas las tormentas de primavera. Cayó encima de los agricultores, claro, que son los que están ahí, expuestos.Es el baile de siempre, el de quienes ven que su trabajo de todo el año depende de la lotería de una nube negra. Solo que esto pasa cada vez más a menudo, y la pedrea aparece demasiadas veces sobre las cabezas de los mismos. Alguna otra vez lo he escrito, discúlpenme: el clima se mueve hacia donde nos dijeron que se iba a mover. Y no son buenas noticias.

