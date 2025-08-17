Cómo distinguir al mentiroso

Hay un modo muy socorrido de descubrir cuándo un bando en conflicto tiene algo, o mucho, que ocultar. No es perfecto, pero casi: siempre prohiben ... la entrada a los periodistas extranjeros. Es sencillísimo: mal asunto es cuando a alguien no le conviene la transparencia.

Fue una de las primeritas cosas que hizo Israel en Gaza. Fuera ojos imparciales. Es una decisión que, saben, es todo ventajas. A los ajenos se les evita, a los propios se les controla. Y a los enemigos se les trata como mentirosos. Y uno es libre de seguir siendo un criminal impunemente.

He aquí otro buen ejemplo de esa falacia que nos vendieron con la promesa del internet. Las redes sociales, esos ojos maravillosos que iban a mejorar el mundo, solo sirven para tapar con mentiras, manipulaciones y redes de falsificación organizada cualquier atisbo de verdad, sobre todo en lo más delicado.

Hay que reconocer que Israel ha dado un paso más en este camino. Antes se disparaba contra los periodistas, pero se decía que había sido un accidente. Ahora se les bombardea en directo y basta asegurar que eran realidad eran terroristas. En fin, si les funcionó con la agencia de refugiados de la ONU, por qué no con los demás. Las pruebas, si eso, ya se las contaremos otro rato. Luego, con poner a funcionar la máquina de la mierda de Twitter, pues ya. Sigamos a lo nuestro.

No se equivoquen, no digo que los periodistas sean santos de nuestro tiempo. Hay de todo, y el polarizadísimo periodismo nacional español es un ejemplo de hacia dónde no hay que ir.

Pero cuantos más ojos profesionales miren el mundo, la mentira institucional será más difícil. No sé, aún me queda la esperanza de que haya quien lo valore. A fin de cuentas, si tanto interés hay en que no estemos donde no conviene, por algo será.

Martes Incendio Fuego y doberman

Se nos quema España, cosa que, en fin, era bastante previsible: a un invierno y primavera de lluvia sin pausa que llenó el monte de combustible le ha sucedido una ola de calor como yo no recuerdo. Gasolina y chispa.

También era previsible la reacción de nuestros políticos, prestos como liebres a echarse la culpa unos a otros. Aunque siempre haya grados. Es difícil defender el tono de recochineo del ministro Puente. Un tipo inquietante: me da miedo cómo será en lo privado quien no conoce el decoro de forma tan pública. Pero los suyos lo adoran, claro. Siempre es bueno que el doberman sea nuestro.

En todo caso, esto es lo accesorio de esta crisis. Lo principal es que ni aunque todos y cada uno de los españoles nos dedicáramos a apagar incendios podríamos parar lo que se nos viene encima si no detenemos el cambio climático. Otra vez, y me repito: los científicos nos dijeron que esto iba a pasar, y está pasando. Exactamente.

Lunes Trabajo Algo único en Tricio

Vuelvo a trabajar con el calor agravando mi desconsuelo. No les voy a contar mis vacaciones, qué vergüenza. Pero permítanme que rescate una visita: estuve en la ermita de Santa María de los Arcos de Tricio, maravillosamente explicada además por un guía apasionado. Salí de allí con una conclusión firme: si de los templos de esta tierra hay que elegir uno que sea único en su género, este es un buen candidato. Debería haber autobuses de riojanos en la puerta. Si no la conoce, le envidio; puede aún descubrirla.