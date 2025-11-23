De qué es culpable el fiscal general

El fiscal general es culpable de lo que le han declarado culpable. Admitamos las cosas como son o directamente tiremos abajo el edificio: si llamamos golpe de estado a los fallos judiciales que no nos vienen bien no hay nada ya que hacer, no hay espacio en el que refugiarse.

Pero más allá de eso, García Ortiz es culpable de algunas cosas de las que convendría tomar nota. Para la próxima, que ojalá no la ... haya.

Primero, García Ortiz es culpable de ser quien es. No personalmente: fue un fiscal con mucho recorrido y bastante prestigio en lo suyo, lo medioambiental (fue la acusación del Prestige, recordemos) y un tipo con una trayectoria sólida. No, no es culpable de eso, pero sí de ser el fiscal general del Estado, que es la figura más antidemocrática que hay en España.

En la justicia española solo hay un tipo que tenga mando jerárquico total sobre todos los que están por debajo de él en el escalafón, y ése es el fiscal general. Que puede decirle a un fiscal de Calahorra lo que tiene que hacer en un caso, si es que quisiera. En ningún otro órgano jurídico español pasa eso. Y además, ese tipo con tanto poder es directamente nombrado por el Gobierno. «De quién depende», dijo Pedro Sánchez, con su habitual falta de escrúpulo. Pues eso; el mando de la fiscalía depende del Gobierno de turno. Esa es la culpa original de García Ortiz: ser eso, querer ser eso, y dedicarse con gusto a ser eso.

Porque a partir de ahí, toda su ejecutoria en este caso sólo se explica por ser quien es. Un fiscal general del estado no debería entrar a mover hilos para contestar a un tipo tan detestable como Miguel Ángel Rodríguez, mentiroso compulsivo que deslegitima a quien lo tiene de mano derecha. Pero a un siervo del ejecutivo no le queda más remedio que hacer eso, porque para él no hay nada más importante que «la batalla del relato». Repito: un fiscal general como dios manda debería pasar de semejante bobada (que ya estaría más que olvidada por todo el mundo), pero a un órgano de Moncloa no le quedaría más remedio.

De eso es culpable, y también de otra cosa. Un fiscal general normal, aunque hubiera pensado que se cometía contra él una injusticia, debería haber dimitido en el mismo momento en el que fue imputado. Poner a sus subordinados en el brete de acusar o defender a su jefe directo, del que depende su carrera, es inmoral e innoble. Y permitirles a algunos aplaudir a la puerta del tribunal que le juzgaba es lo mismo: el símbolo de una floja catadura moral de la que es muy culpable.

Miércoles PR+ El regionalismo que no fue

Tal y como funciona el Congreso de los Diputados, a los riojanos nos hubiera venido bien algún diputado regionalista. Siempre que los diputados riojanos de PP y PSOE han tenido que votar cositas que no beneficiaban (o perjudicaban directamente) a los intereses de La Rioja, lo han hecho con muy poco escrúpulo. Alguna excepción ha habido, pero solo alguna. Lo dicho, ahora que las mayorías se deciden rozando el poste, nos hubiera venido bien.

Pero la cosa nunca ha cuajado lo suficiente. De nuevo con alguna excepción mínima, los riojanos (y los logroñeses) han votado siempre siguiendo con fijeza la tendencia nacional, pensando más en Madrid que en el terruño.

De ahí que el PR+ se haya debatido siempre en el incómodo terreno de saberse irrelevante en las nacionales, para intentar sobrevivir apuradamente en las locales. Cada vez con menos asidero, y más disensiones y más escisiones. Una pena.

Jueves 20N Franco ha muerto

Y cincuenta años después, nos acordamos de Franco. Probablemente sea la última vez que esto se celebre o se rdecuerde con este calibre, que en realidad no ha sido tampoco tan excesivo. Será buena señal: recordar es bueno, pero hacer que una anomalía histórica como Franco sea significativa en la política de hoy es muy mala señal.

Nos conviene recordar aquello siempre: fue una época mala, mal dirigida, inmoral, criminal. Todas las dictaduras acaban siéndolo: eso sí que hay que recordarlo cada año, cada mes, cada día.