LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Brigitte, luchando contra gigantes. AFP
El último repaso

Brigitte no tiene pene

Nadie está a salvo de la apisonadora de las redes... excepto los culpables

Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Logroño

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:13

Comenta

Lunes Brigitte

Brigitte no tiene pene

La señora de Macron, Brigitte, presidenta consorte de la República Francesa, ha tenido que ir a juicio para defender que no tiene pene. Que es, como ella misma dice –y parece demostrar el hecho de que sea madre– una mujer. Para ello ha tenido que denunciar a una decena de las miles de personas, cuentas anónimas y bots que en los últimos años han mantenido la teoría paranoica de que, en realidad, era un hombre. Estupidez supina sin asiento en ninguna realidad posible. Solo en una: la mente podrida de quienes lo creían, y la no tan enferma pero mucho más peligrosa de quienes alimentaban el bulo con fines políticos o puro afán de intoxicación.

Los tipos que se han sentado en el banquillo se irán con poco más que un tirón de orejas, una sanción mínima frente al daño ... provocado. Todo el esfuerzo para intentar frenar al monstruo del bulo lo han puesto los Macron. Y probablemente no les sirva para nada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  2. 2 El abogado reincidente se sienta de nuevo este lunes en el banquillo acusado de estafa
  3. 3

    La SGAE ha llevado a los tribunales a cuatro ayuntamientos en 2025 por derechos de autor
  4. 4

    La Rioja Baja se une en defensa del Hospital de Calahorra
  5. 5

    Un título cocinado a fuego lento
  6. 6

    «Convertí mi hobby en un trabajo que me llena y hace feliz»
  7. 7 Valdezcaray registra los primeros copos de nieve cuando aún faltan semanas para abrir la estación de esquí
  8. 8 Herido grave un policía en un tiroteo durante un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla
  9. 9

    Carne de chuleta en pan brioche
  10. 10

    La SD Logroñés acierta ante el Náxara en los momentos clave

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Brigitte no tiene pene

Brigitte no tiene pene