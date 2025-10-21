Las oposiciones del Seris y el retraso en las citas sanitarias, en el Teléfono del Lector La sección se centra este martes en la iluminación de Navidad y de Logroño, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

«Las obras están ocupando la acera»

El Teléfono del Lector abre hoy la sección con la llamada de un vecino de Logroño que se muestra «indignado» con la situación que relata a continuación: «En el Labrador, en la acera de los pares donde están todas las paradas de autobús hay dos obras que están ocupando absolutamente toda la acera». «Lo único que importa son las empresas privadas, y al peatón que le fastidien», señala mientras hace referencia al Ayuntamiento de Logroño por ser «quien lo permite». Según su opinión, y así lo hace saber en el mensaje, «es una vergüenza y una falta de respeto impresionante» que le hace, además, concluir su queja con una calificación a la capital riojana: «Es una ciudad completamente abandonada, porque por lo único que se preocupan es por las terrazas y la hostelería».

Preocupación en las oposiciones del Seris

La siguiente llamada viene de una señora que se ve directamente afectada por la elección del tribunal en las oposiciones del Seris. Tal y como lo cuenta, «han puesto a cinco mujeres y, según lo que marca la ley, los tribunales tienen que ser paritarios». Por esa razón, se muestra «preocupada porque si alguien realiza un recurso de alzada, el proceso se paraliza». Pide que «hagan lo que marca la ley para que no nos quedemos vendidas las 1.300 personas que estamos estudiando estas oposiciones», porque, apostilla, «lo que nos faltaba es que quedando tan poco para el examen nos viéramos otra vez perjudicadas la enfermería», razona.

Retraso en las citas sanitarias

«Se creen que están jugando con caramelos o que pueden hacer con los pacientes como si fuesen un pimpón, de unos a otros». Así comienza su llamada una remitente que aprovecha para quejarse del retraso que hay en la sanidad riojana. Su situación, en base a lo que explica, es la siguiente: «Tengo una hija de 31 años a la que le tienen que repetir la biopsia, y llevamos con este problema desde marzo. La primera ya se la retrasaron unas dos o tres veces, con cancelaciones de citas. Considero que no es una prueba de cualquier clase». Algo que dice ser una «auténtica vergüenza».

La iluminación de Navidad y de Logroño

En relación a la noticia que se publicaba hace unos días en este mismo periódico sobre el aumento de presupuesto para la iluminación navideña de este año, una lectora deja la siguiente reflexión: «A lo mejor sería más adecuado dedicar más presupuesto a la iluminación de las calles de Logroño, que a mí juicio es insuficiente». Una en la que hace referencia pensando en «las personas mayores que, ahora que llega el invierno, tienen dificultades para andar y ver con claridad a las seis de la tarde, que ya es de noche». «Tenemos un índice alto de población envejecida y tenemos que cuidarla y favorecer que caminen por las calles con un alumbrado adecuado», finaliza.

«Me robaron la cartera en el hospital»

Se cierra sección con la siguiente llamada: «El pasado viernes, en torno a las 13.00 horas me robaron la cartera de mi bolso en el hospital San Pedro», anticipa. «Dejé la habitación durante menos de cinco minutos para hacer una llamada en la sala de visitas, dejando mi bolso encima de una silla. En la habitación, mi familiar y su acompañante estaban solos, pero no pudieron detectar el robo». Sin embargo, considera que «en estas circunstancias hace falta, presuntamente, tener información de primera mano». Una vivencia de la que «recomiendo a los pacientes y acompañantes sumo cuidado en la custodia de sus pertenencias, porque quien comete estos actos habitualmente reincide», concluye.

... y La Guindilla «Vandalismo» en la plaza Primero de Mayo de Logroño

La remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta la plaza Primero de Mayo de Logroño, donde «el vandalismo ya se está haciendo evidente y habría que ser partidarios de instalar cámaras de vigilancia para que identificar a la persona que lo haya hecho y que pague por ello». A su juicio, estos dispositivos «ayudarán mucho a la Policía y a disuadir» a los delincuentes.

