La acumulación de oposiciones del Gobierno regional convoca a más de 15.000 aspirantes

Una situación «nunca conocida» que penaliza a las academias

Las academias de estudio especializadas en preparar a opositores no sienten que esta acumulación de procesos les beneficie. Todo lo contrario. Los retrasos, además de otras causas, les están penalizando. «Nunca he conocido una situación similar», sintetiza Pilar Fernández, del centro de estudios Gonzalo de Berceo, en referencia a los retrasos producidos especialmente en las convocatorias de la Administración General. «El estudiante no tiene certezas y lleva, en muchos casos, apuntado a unas oposiciones que no salen. Resulta desesperante», añade.

Esta situación provoca que los temarios se acaben antes que la paciencia de los opositores. «La incertidumbre para ellos es total porque además no hay información», abunda sobre estudiantes que en ese camino que pudo empezar, en muchos casos, en 2022 y que aún no ha terminado, han decidido abandonar o han olvidado lo aprendido.

«Los retrasos queman al opositor», sintetiza Orlando Jubera, de la academia Iris. «Penaliza especialmente a los que se presentan por primera vez y no conocen el sistema. Intentar explicarles la situación es difícil. ¿Quién se va a poner a estudiar si su oposición igual sale en 2027?», se pregunta Fernández. «Estamos viviendo una falta de seriedad absoluta», añade Jubera en referencia a la ralentización de muchas oposiciones, pero también respecto a los procesos judiciales abiertos en algunas convocatorias.

«Las academias no estamos en nuestro mejor momento», asegura Fernández. «Se van a cargar el sector», remacha Jubera, que culpabiliza a los sindicatos de esta deriva. «Desde el covid no hacemos más que bajar alumnos. Ahora contaremos con un tercio de los estudiantes prepandemia», señala el responsable de Iris.

«Se han lanzado a prestar un servicio de formación que les sirve para un lavado de cara. Cuentan con liberados en cada sector, instalaciones, posibilidad de interactuar con la Administración... y unos costes muy por debajo del mercado», resume Jubera.