La oposición pide unificar los criterios de vestimenta en todos los centros educativos tras la polémica del velo

La cuestión del velo islámico ha vuelto a protagonizar minutos de debate en el Parlamento riojano, aunque de una manera general, más allá del caso concreto del IES Sagasta. El grupo de Podemos-IU ha presentado una moción para solicar la modificación urgente del nuevo decreto de convivencia, de manera que se adopten «criterios uniformes para todos los centros educativos de La Rioja en materia de vestimenta». El diputado Carlos Ollero ha señalado el peligro de que cada instituto obre por su cuenta: «Creemos que es una irresponsabilidad dejar en manos de los centros un problema que tiene muy fácil solución. Apostar por la diferenciación entre centros no inclusivos y otros que sí lo son nos parece una barbaridad; bastante segregación educativa genera ya la red educativa privada y concertada».

Vox compartió la idea de la necesidad de un criterio uniforme, aunque ahí acabaron las semejanzas. Su portavoz, Ángel Alda, promovió una enmienda, finalmente derrotada, para reclamar la prohibición genereal del velo y de cualquier vestimenta islámica y así «garantizar la igualdad de hombres y mujeres, la integración cultural y el respeto por las tradiciones, cultura, idiosincrasia y valores propios de España». Ollero le replicó que este texto «destila odio hacia una religión en concreto; sería además inconstitucional y contraria a todas las normas de derechos humanos».

El grupo socialista, en palabras de su diputada Teresa Villuendas, se mostró favorable a la moción de IU e incluso reclamó dar un paso más y pedir la derogación de todo el decreto de convivencia. Sobre la prohibición del hiyab, Villuendas cree que una decisión de este calibre no se debe dejar al arbitrio de cada instituto: «A este grupo no le parece que el reglamento de un centro sea el que decida si una alumna o una profesora puede o no llevarlo, y que unos digan que sí y otros que no. Deben ser espacios de convivencia, respeto y reconocimiento de la diversidad. Prohibirlo es una forma de discriminación indirecta».

La moción no saldrá adelante por la oposición del PP. Su diputada Pilar Almendáriz ha defendido la actuación de la Consejería de Educación en este terreno: «No se trata de estar a favor o en contra del velo, sino de cumplir nuestro ordenamiento jurídico. Corresponde al gobierno de España la regulación de cuestiones relativas a los derechos fundamentales. Desde la Consejería se realiza un trabajo serio y riguroso y mantenemos que los centros conserven su autonomía. Quienes mejor conocen las necesidades de los centros son los equipos directivos y las comunidades educativas de cada centro».

Autoridad o autoritarismo

El debate fue más allá del velo y por momentos alcanzó cierto vuelo filosófico. Carlos Ollero (IU) denunció el nuevo decreto de convivencia por entenderlo pernicioso: «Incluye una amplísima relación de infracciones que le otorga un carácter punitivo. Para IU esta no es la manera más adecuada de abordar la convivencia. Lo más importante no es la autoridad del profesorado o las sanciones, sino potenciar los sistemas de orientación educativa, los apoyos piscológicos para el alumnado, fomentar la inclusión de todos los perfiles. No puede ser que el decreto de convivencia sirva para lo contrario; para excluir».

Desde la bancada socialista, Teresa Villuendas identificó una cierta huella de la filosofía escolástica en el decreto: «La escolástica se basaba en someter los conocimientos a la autoridad; esa es la impresión que tuve cuando leí este decreto, que nace del sector más conservador del PP y que intenta camuflar su carácter rancio con palabras bonitas. La palabra 'imponer', sus derivados y sinónimos, es lo que marca este decreto». Para la diputada Villuendas, la nueva norma se basa en «el control», no ha contado con el alumnado y para colmo ha obviado cuestiones urgentes: «No han regulado nada del uso de dispositivos móviles, del uso de la vestimenta..., asuntos espinosos sobre los que usted, señor consejero, se ha puesto de perfil».

Al finalizar el debate, el consejero de Educación, Alberto Galiana, ha requerido la palabra para negar la filiación escolástica del nuevo decreto pero sin evitar la confrontación filosófica: «En el anterior sí había una motivación: la de Marcuse y Mayo del 68. El 'prohibido prohibir' y la abolición de la autoridad era lo que subyacía a aquel decreto de convivencia. Nació viejo, nació muerto, y precisamente por eso ocasionó un profundo desasosiego en los centros que había que solucionar». Galiana ha negado las acusaciones de punitivismo, aunque defendió la utilidad pedagógica de la sanción como último recurso: «Es cierto que el principio de autoridad del docente ya estaba en las leyes orgánicas, pero no se había desarrollado. No hay que confundir el principio de disuasión con el punitivismo. Autoridad sí, autoritarismo no. El decreto actual mantiene ese equilibrio, introduce la mediación y llega al castigo como último recurso».

Finalmente, el consejero de Educación ha replicado a las críticas de Ollero sobre la falta de medios para abordar los problemas conductuales: «Nunca ha habido más medios humanos en los centros educativos ni más horas para la inclusión o para la integración de los alumnos con dificultades». Con cierta malicia, Galiana ha subrayado las semejanzas «entre los dos extremos de esta Cámara»: «IU y Vox se parecen en que no escuchan y en la utilización política de estas cuestiones para enfrentar. Ambos comparten además una pulsión totalitaria: quieren imponer sus ideas a todos».