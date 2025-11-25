LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Olga Tobía, gerente de APIR, la Asociación Pro-Infancia Riojana. Irene Jadraque/Sadé Visual

Olga Tobía

Gerente de APIR

«Se puede informar a los menores con sinceridad, pero sin detalles traumáticos»

La violencia vicaria tiene «un impacto devastador» tanto para la mujer que la sufre como para sus hijos, advierten desde la asociación

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:28

Comenta

«Garantizar la seguridad física y emocional de los menores y de la progenitora, así como favorecer una revinculación materno-filial». Esos han de ser, ... según Olga Tobía, objetivos primordiales de cualquier intervención con familias expuestas a violencia de género. La gerente de APIR(Asociación Pro-Infancia Riojana) considera la comunicación un elemento fundamental para alcanzar esas metas, pero siempre con la mentalidad de «adaptar el relato en función de la edad» de los menores implicados.

