Olarte dona dos grabados a APA Rioja para su venta El artista riojano contribuye a la protección de los animales con dos obras que están a la venta en el mercadillo solidario de la asociación

Diego Marín A. Logroño Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:04

El artista José Antonio Olarte ha donado dos obras a la Asociación Protectora de Animales en La Rioja (APA Rioja) para su venta en el mercadillo solidario, a beneficio de la propia entidad. APA Rioja abrió el pasado 1 de noviembre su tradicional mercadillo solitario que permanecerá disponible hasta el 5 de diciembre en el número 35 de avenida de Colón, en horario de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. «Si nos habéis visitado a lo largo de este mes habréis podido contemplar los dos grabados que José Antonio Olarte, artista riojano de fama internacional, que ha donado para nuestro mercadillo», expone APA Rioja.

Olarte ha querido colaborar con su trabajo en la causa de APA Rioja, en favor de las mascotas abandonadas. «Estos dos grabados han sido nuestro amuleto a lo largo de este mes y ponen el broche final al mercadillo de este año», señala APA Rioja, que informan que las obras se ponen a la venta estos últimos días. «Si estáis interesados en cualquiera de las dos, ahora es el momento de adquirirlas. Tendrás una obra original de José Antonio Olarte y habrás contribuido con nuestra causa solidaria», subraya APA Rioja. Las piezas son dos grabados de 50x70 centímetros realizados con pigmentos y óxidos sobre papel Canson de 300 gramos, los realizadas este mismo año y expuestas recientemente en la UNED.

Ampliar Los dos grabados de Olarte a la venta en el mercadillo de APA Rioja. APA Rioja

La nota del autor de los propios grabados explica que «si nos situamos frente a una obra con una referencia simbólica al espacio y al tiempo, tal vez lleguemos a la conclusión de que coincidimos como espectadores en el mismo espacio-tiempo» y «si la materia que da forma a la idea nos seduce o nos hace pensar, seremos, posiblemente, durante un breve espacio de tiempo, parte de la obra, parte de la idea». Las dos obras son similares y comparten título y descripción. Hacerse con una de ellas es formar parte no solo del universo artístico de Olarte, también de la ayuda que presta APA Rioja a los animales.

Eso sí, para conocer el precio de las obras hay que acercarse al mercadillo. «El precio lo ha orientado el autor y no creemos que sea adecuada la publicación. Si alguien está interesado puede preguntar directamente en el mercadillo», exponen desde APA Rioja.