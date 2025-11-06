La edad de hierro de Olarte

J. Sainz Logroño Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:53 Comenta Compartir

Universos de hierro impresos con la fuerza de la materia, la gravedad y los procesos de trabajo de nuestro pasado industrial, de nuestra edad de hierro». El artista riojano José Antonio Olarte vuelve a las galerías con una colección de escultura y grabado que ennoblece el metal más abundante y utilizado y, una vez pasado por la forja de sus manos, le confiere categoría de metal precioso, aplicaciones de herramienta artística y propiedades de memoria.

«Universos de hierro –explica el autor sobre la muestra así titulada– para la esperanza de la metamorfosis liberadora de los sistemas y de todos los 'ismos' que han sido una lacra para la humanidad».

La exposición, desde ayer y hasta el 14 de enero en la sede de la UNED, se compone de una decena de piezas escultóricas de pequeño y mediano formato realizadas en los últimos cinco años y seis grabados recientes inspirados en aquellas.

En ellas se combinan las formas curvas, tan habituales en el autor –como las ondas de 'Intersecciones' (2019), los enredos de 'Encuentros' (2023) y las madejas de 'Convivencia' (2023)–, con las geometrías de formas rectas y angulosas –como los falsos caos de 'Esculturas habitables' (2024) o las estructuras crecientes de 'Levedad' (2025)–.

Entre todas, destaca la instalación que da nombre a la colección, una composición de dieciséis láminas de hierro –cuatro por cuatro cuadrados de 50 centímetros formando un cuadrado mayor de dos por dos metros–. A simple vista parecen planchas cuadrangulares grabadas con un círculo y deformadas por una fuerza superior. Y, efectivamente, el proceso creativo consiste en una pesa de ochocientos kilos, una grúa industrial que la eleva verticalmente y toda la potencia que descarga en su violenta caída sobre la plancha.

Toda la fuerza de la gravedad dejando huella a través del arte como aquellos oficios en desuso de fraguas y fundiciones. Olarte en su edad de hierro.

