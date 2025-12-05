Las noticias imprescindibles

Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde, rivales de España en el Mundial

La Roja, favorecida por la fortuna con una primera fase asequible, ha quedado encuadrada en el grupo H, como en Sudáfrica 2010, pero podría verse las caras con Argentina si una de las dos tropieza

Valdezcaray abrirá para uso turístico durante el Puente de la Constitución

La estación pondrá en funcionamiento el telesilla principal hasta la cota 1.600 metros desde este sábado, día 6, al lunes, 8 de diciembre, para disfrutar de la montaña, el paisaje nevado y la oferta turística de Ezcaray

La vivienda en La Rioja sube un 14% respecto a 2024, la mayor alza desde 2007

El índice trimestral de precios del INE marca una aceleración en las subidas especialmente en el de segunda mano

Ya hay fecha para la repetición del examen de oposiciones de Gestión: el 14 de febrero

El Gobierno considera que realizar otra vez la prueba es la solución «más justa y eficaz» porque permite que los aspirantes «sigan en igualdad de condiciones en el proceso ya iniciado»

El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»

El presidente respondió con un «cojonudo» a otro mensaje en el que Pradas le informaba de que lo que más preocupaba era La Ribera y el Poyo

Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco

Las juventudes de la izquierda abertzale echan abajo la estructura que coronaba una pequeña colina en Rivabellosa, un acto vandálico contra los «símbolos españoles»

La «eterna» historia de amor de Carmen y Begoña

Dos mujeres de 73 años que viven en una residencia de Logroño se casan tras conocerse hace siete años en otro centro

La San Silvestre de Logroño ya está en marcha: abiertas las inscripciones

La cita cuenta con tres modalidades diferentes: la Mini, la Popular y la Competitiva

Muere a los 96 años el arquitecto Frank Gehry, el autor del Museo Guggenheim de Bilbao

El canadiense diseñó el Museo Guggenheim y dio eco internacional a la capital vizcaína

Muere Alfonso Ussía a los 77 años

Columnista mordaz y magistral, vitriólico humorista, prolífico y temido escritor, fue un infatigable polemista. Autor de más de 40 libros, era nieto de Pedro Muñoz Seca

El tiempo en La Rioja para el puente de la Constitución: estabilidad y temperaturas de hasta 18 grados

La presencia de un anticiclón favorecerá que suban los termómetros en la mayor parte de España

Mendia: «Espero que el triunfo ante el Gernika no sirva para relajarnos, sino para motivarnos»

El entrenador de la UD Logroñés espera que el duelo de este domingo ante el Deportivo Aragón sirva para «dar continuidad» al rendimiento mostrado ante el bloque vasco

Abierto el plazo para optar a la Beca Literaria Bodegas Olarra & Café Bretón

Los autores interesados en participar en esta trigésimo segunda edición del certamen deberán presentar sus propuestas en el Café Bretón de Logroño con fecha límite del 13 de febrero.