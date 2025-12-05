LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Unai Mendia da instrucciones en un entrenamiento. Sadé Visual
Fútbol | Segunda Federación

Mendia: «Espero que el triunfo ante el Gernika no sirva para relajarnos, sino para motivarnos»

El entrenador de la UD Logroñés espera que el duelo de este domingo ante el Deportivo Aragón sirva para «dar continuidad» al rendimiento mostrado ante el bloque vasco

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:02

Comenta

La Unión Deportiva Logroñés afronta este domingo una oportunidad. La oportunidad de conseguir dos victorias consecutivas (algo que no sucede desde septiembre) y reengancharse ... así de un modo mucho más patente a la pugna por las primeras posiciones de la tabla de su grupo de Segunda Federación. Así ve Unai Mendia el choque ante el Deportivo Aragón, donde la prioridad es «tratar de dar continuidad» al triunfo del pasado fin de semana ente el Gernika.

