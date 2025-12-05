Mendia: «Espero que el triunfo ante el Gernika no sirva para relajarnos, sino para motivarnos»

La Unión Deportiva Logroñés afronta este domingo una oportunidad. La oportunidad de conseguir dos victorias consecutivas (algo que no sucede desde septiembre) y reengancharse ... así de un modo mucho más patente a la pugna por las primeras posiciones de la tabla de su grupo de Segunda Federación. Así ve Unai Mendia el choque ante el Deportivo Aragón, donde la prioridad es «tratar de dar continuidad» al triunfo del pasado fin de semana ente el Gernika.

El técnico blanquirrojo se congratula de haber roto ante el conjunto vasco la mala dinámica que lastraba a su equipo en semanas anteriores. «Nos quitamos ese peso que llevábamos encima y espero que eso no nos sirva para relajarnos, sino para motivarnos y para tener fuerza suficiente como para ir a Zaragoza y conseguir otro buen resultado», analiza el ex del Teruel, quien califica al Deportivo Aragón como «un buen filial» de características similares a otros del grupo como el del Eibar o el Basconia. «Son chicos jóvenes con mucho talento que te pasan por encima, como nos ocurrió en la primera parte ante el Basconia, si tienen el día o tú no estás bien», advierte Mendia. «A ver si sacamos el partido adelante porque es muy importante llegar a Navidad con una buena dinámica», añade.

Además por los tres puntos, el duelo ante el Gernika arrojó otra noticia muy buena para los riojanos. Dejaron su portería a cero tras ocho partidos consecutivos sin lograrlo. «Durante esa semana insistimos mucho en ese aspecto porque todos en el vestuario somos conscientes de que es muy difícil ganar si concedes dos o tres goles en cada partido», reconoce Mendia. «Ante el Gernika priorizamos eso, conseguimos el objetivo, marcamos goles pero sobre todo dejamos la portería a cero, que era algo necesario de una vez por todas; ojalá mantengamos el domingo ese nivel de concentración y respeto al rival para seguir por ese camino», apostilla.

Mendia admite igualmente que la semana se afronta «con más tranquilidad» con un triunfo como el del pasado domingo. «Es la situación más idónea para trabajar», sentencia justo antes de resaltar la importancia de ponerse por delante en el marcador para sumar victorias. «Si no me equivoco, hemos ganado todos los partidos en los que nos hemos adelantado», recuerda para después congratularse de contar con todos los jugadores en buen estado físico para el domingo, incluidos Bobadilla e Iñaki, que el pasado fin de semana se quedaro fuera de la convocatoria por precaución. «Todos han entrenado al 100% y el problema es para mí que tengo que dejar a varios futbolistas fuera», apuntilla el ténico blanquirrojo.

«Manex está centrado»

Mendia también ha hablado de Manex Rezola, que ha sido protagonista durante toda la semana por el interés de varios equipos por hacerse con sus servicios y su más que probable marcha al Real Madrid en el próximo mercado de invierno. El entrenador de la UD Logroñés ha admitido ser consciente de esos «rumores», pero asegura que el jugador no se ha visto influenciado por esas noticias. «Está totalmente enfocado y centrado; está entrenando como un animal», resume el de Beasain.

El dueño de banquillo blanquirrojo ha lanzado múltiples elogios al atacante. «Es un chico joven, con una proyección terrible y con una personalidad brutal; en sus primeros partidos en Las Gaunas no deja de pedirla y además tiene mucha calidad, talento y trabajo», enumera. «Mejora día a día, entrena muy bien, tiene muchas ganas de ser futbolista, es profesional y no se ve muy a menudo que un chico con esa edad tenga tanta facilidad para llevar al campo los conceptos que le transmites durante la semana», destaca. «Los pone en práctica en partidos de tensión y lo hace con claridad, facilidad y personalidad en tres cuartos de campo, donde a mucha gente le quema el balón; resuelve muchas situaciones con una facilidad que yo no había visto en muchos jugadores de su edad», remata Mendia tras calificar como «normal» el interés de equipos de nivel como el propio Real Madrid. «No me extraña», sintetiza.

Por todos esos motivos su marcha supondría una pérdida importante, en lo deportivo, para la UDL. «Si se acaba ejecutando este rumor que todos tenemos en la cabeza, otros compañeros tendrán que dar un paso adelante y seguiremos trabajando», expone Mendia. «Pero ahora vamos a centrarnos en el partido del domingo porque sería importante llegar a Navidad en una situación más beneficiosa de la que estamos, que es lo que me preocupa», afirma. «Y lo de Manex, lo que tenga que venir vendrá, pero viendo lo centrado que está me quedo tranquilo», concluye.