La San Silvestre de Logroño ya está en marcha: abiertas las inscripciones La cita cuenta con tres modalidades diferentes: la Mini, la Popular y la Competitiva

Iñaki García Logroño Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:56 Comenta Compartir

Más de 6.000 personas (6.605 para ser exactos) decidieron el año pasado acabar 2025 con una carrera por las calles de Logroño. Esa fue la cifra de inscritos para la San Silvestre de la capital riojana, una cifra que en este 2026 la organización del evento espera superar con una prueba para la que ya se han abierto las inscripciones.

El Consistorio de Logroño ha presentado este viernes la cita, que alcanza su cuadragésimo primera edición, la trigésimo quinta como Memorial Tomás Mingot. En este pistoletazo de salida para el evento han estado presentes tanto Ernesto Navarrete, director de instituciones de Caja Rural de Navarra (patrocinadora de la prueba) y Miguel Sainz, quien destacó el «magnífico ambiente» de una carrera que «une deporte, celebración y tradición para compartir con familiares y amigos en la última noche del año».

Como viene siendo habitual, la San Silvestre logroñesa cuenta con tres modalidades diferentes. La Mini se desarrollará sobre un recorrido de 750 metros y arrancará a las 17.30 horas desde Vara de Rey, frente a la Concha del Espolón; la Popular, que comenzará desde ese mismo punto a las 18.00 horas sobre un recorrido de 4,4 kilómetro; y la Competitiva, de 8,8 kilómetros y salida a las 18.45 horas.

Las tres carreras Mini San Silvestre. Recorrido de 750 metros con salida a las 17.30 horas en Vara de Rey, frente a la Concha del Espolón, y meta en Muro de la Mata.

Popular. 4,4 kilómetros. La salida será a las 18.00 horas en Vara de Rey, frente a la Concha del Espolón, y la meta en Muro de la Mata, tras recorrer Gran Vía, Gonzalo de Berceo, Carmen Medrano, General Urrutia, Javier Martínez Laorden, Fuente Murrieta, Portales, Muro de Cervantes, Avenida de la Paz, Juan XXIII y Duquesa de la Victoria.

Competitiva. 8,8 kilómetros. Con salida a las 18:45 en Vara de Rey, frente a la Concha del Espolón, y llegada al mismo punto. La prueba es puntuable para el Circuito de Carreras de Logroño 2025. La carrera, de dos vueltas, discurrirá por Gran Vía, Gonzalo de Berceo, Carmen Medrano, General Urrutia, Javier Martínez Laorden, Fuente Murrieta, Portales, Muro de Cervantes, Avenida de la Paz, Juan XXIII y Vara de Rey.

Además del carácter festivo y deportivo, la San Silvestre logroñesa cuenta con un marcado componente solidario, ya que se genera una aportación benéfica de 3.000 euros para el Banco de Alimentos. Además, según ha detallado Ernesto Navarrete, Caja Rural de Navarra sorteará en este evento cinco tarjetas regalo de 200 euros canjeables en el comercio local. Además, como es tradición igualmente, se llevará a cabo el habitual concurso de disfraces de la carrera. «Que contará con atractivos premios», ha remarcado Sainz al tiempo que animaba a la gente a participar.

Las inscripciones

Las inscripciones ya se pueden realizar de forma exclusivamente 'on line' a través de la página web de Logroño Deporte, hasta el día 26 de diciembre a las 23.59 horas. A partir de esa fecha, los días, 28, 29, 30 (de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas) y 31 de diciembre (solo de 10.00 a 14.00 horas) se podrán realizar inscripciones presenciales en el CDM Lobete para las tres pruebas. «Si bien no se asegura la disponibilidad de camisetas ni de tallas», se apostilla desde la organización, desde donde se señala que esos mismos horarios son los de la recogida de camisetas previamente solicitadas. La recogida de dorsales comienza, por lo tanto, el día 28.

En cuanto a los precios, la inscripción en la carrera infantil tiene un coste de 2 euros; el de la Popular, de 4; y el de la Competitiva, de 5. De cualquier manera, los días 28, 29, 30 y 31 podrán realizarse inscripciones presenciales sin derecho a camiseta conmemorativa de manera gratuita para las carreras Mini y Popular. La carrera de 8,8 kilómetros, por el contrario, siempre lleva asociado un coste debido a que está cronometrada mediante chip.