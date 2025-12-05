El tiempo en La Rioja para el puente de la Constitución: estabilidad y temperaturas de hasta 18 grados La presencia de un anticiclón favorecerá que suban los termómetros en la mayor parte de España

La Rioja Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:24

El frío y la lluvia dejan paso a un tiempo más estable estos días del puente de la Constitución al despejarse la masa de aire frío que dominaba la península, por lo que se va a registrar un aumento de las temperaturas, que llegarán incluso hasta los 18 grados en Logroño.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, día de la Constitución, cielo nuboso, principalmente de nubes bajas, con probabilidad de brumas y bancos de niebla, y con precipitaciones débiles en la Ibérica. El viento será del suroeste, flojo a moderado, con rachas fuertes en montaña. Las temperaturas irán en ascenso, más acusado en las mínimas en la sierra.

Por localidades, oscilarán entre los 6 y los 17 grados en Calahorra; 12 y 17 en Haro; y 7 y 18 en Logroño.

El domingo, habrá intervalos de nubes bajas, sin descartar brumas o bancos de niebla matinales en la Ibérica y alguna precipitación débil a primeras horas, tendiendo a poco nuboso.

Las temperaturas mínimas estarán en descenso, y las máximas sin cambios o en ligero descenso. El viento del suroeste en la sierra, flojo a moderado con alguna racha fuerte, y variable en el valle, flojo en general.

El lunes, día de la Inmaculada, el cielo estará poco nuboso, sin descartar brumas o bancos de niebla matinales.

Las temperaturas serán mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas en ligero o moderado ascenso en la Ibérica y en descenso en la Ribera. Habrá alguna helada débil en cotas altas. El viento del suroeste en la sierra y variable en el valle, flojo con algún intervalo de moderado.

Por localidades, las temperaturas estarán entre los 4 y los 14 grados en Calahorra; 6 y 13 en Haro; y 5 y 12 en Logroño.

Resto del país

La masa de aire frío que hasta ahora dominaba la península comienza a retirarse, dando paso a un tiempo estable en la mayor parte de España durante el puente de la Constitución por la presencia de un anticiclón que favorecerá temperaturas «suaves» para la época, con máximas que podrán alcanzar 20–25 grados en áreas costeras, informa Efe.

Las precipitaciones irán remitiendo según avancen los días, pero el sábado aún podrá registrarse algo de lluvia, ha señalado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) quien además ha alertado de la presencia de nieblas persistentes en áreas del interior peninsular, que podrían dificultar la circulación.

Este viernes lloverá en el norte peninsular, y de forma más ocasional en otras zonas del interior, aunque el área mediterránea quedará al margen.

En cotas de montaña, especialmente en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos, la nieve hará acto de presencia a partir de unos 1.300 metros, con episodios localmente copiosos y con una cota que irá ascendiendo a lo largo del día hasta superar los 2.000 metros.

Se prevé un ascenso generalizado de las temperaturas con termómetros que superarán los 18 grados en A Coruña, mientras que en Sevilla o Alicante rondarán los 21 grados.

La jornada estará marcada también por vientos intensos en el este peninsular y Baleares, así como por un fuerte temporal marítimo en Galicia, donde se prevén olas superiores a los seis metros.

Sábado

El sábado el temporal marítimo se «intensificará» de nuevo en la costa gallega y cantábrica, con olas que volverán a superar los seis metros, ha avanzado Del Campo, quien ha advertido de «riesgo importante» y ha aconsejado extremar la precaución en espigones, playas y acantilados, donde el mar podría arrastrar a personas.

El viento soplará con rachas muy fuertes en el tercio norte peninsular, aun así, la jornada marcará el inicio de una «transición hacia un tiempo más estable», aunque persistirán las lluvias en Galicia y en zonas de montaña del resto del país y apenas nevará salvo en las cumbres más elevadas.

Las temperaturas volverán a subir de forma «acusada», con mínimas sin heladas y máximas que superarán los 20 grados en puntos del Cantábrico. Ciudades como Bilbao u Oviedo rondarán esos valores, mientras que en áreas del sureste, como Alicante o Murcia, se alcanzarán 24 o 25 grados , «un ambiente claramente más cálido de lo habitual para estas fechas».

Domingo

«El domingo se impondrá el anticiclón» y los cielos tenderán a quedar más despejados en la mayor parte del país, lo que favorecerá un descenso generalizado de las temperaturas. Se prevén mínimas frías en el interior peninsular, aunque sin demasiadas heladas, y continuarán las lluvias en Galicia, algo persistentes en las rías.

Además, durante la madrugada y primeras horas del día se formarán abundantes, extensos y densos bancos de niebla que podrán dificultar la circulación por la reducción de la visibilidad. Las temperaturas diurnas no variarán en exceso —o bajarán ligeramente—, pero el ambiente seguirá siendo suave para la época, con unos 20 grados en puntos del Cantábrico y más de 23 grados en áreas del Mediterráneo.

Próxima semana

La semana se caracterizará, en general, por la llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas hasta la península a partir del martes o miércoles y será la mitad oeste peninsular la zona que reciba más precipitaciones, mientras que en el Cantábrico oriental, Pirineos y Baleares las lluvias serán escasas.

En concreto, el lunes, festividad de la Inmaculada, y el martes serán jornadas de tiempo estable en prácticamente toda España y sólo en el oeste de Galicia podrían registrarse lluvias el lunes, sin descartarse que el martes un frente avance algo más y deje lluvias en la comunidad gallega, así como en Asturias y en la provincia de León.

Durante ambos días volverán a formarse abundantes bancos de niebla y nubes bajas en el interior peninsular. En cuanto a las temperaturas, bajarán ligeramente el lunes para volver a repuntar el martes, manteniéndose en valores suaves para la época y superando de nuevo los 20 grados en zonas costeras del país. EFE