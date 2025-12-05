La vivienda en La Rioja sube un 14% respecto a 2024, la mayor alza desde 2007

El acceso a la vivienda se está complicando en toda España. Los precios siguen aumentando a un ritmo jamás visto desde 2007, primer año en ... que el INE empezó su estadística trimestral y que respondía al último momento de la burbuja inmobiliaria, justo antes de su estallido. La Rioja no es una excepción. Es más, en la comunidad los precios crecen todavía más que en el resto de España.

En septiembre de 2025 (tercer trimestre), la vivienda en La Rioja era un 14,1% más cara que un año antes. Especialmente relevante es el incremento del coste en el mercado de segunda mano, que se elevó un 14,9%, mientras que la escasa obra nueva subió un 12%. La comparación por trimestres permite comprobar que el encarecimiento no solo no se frena, sino que se acelera. En marzo de este año (respecto al de 2024), los pisos eran un 13,1% más caros, como media; en junio, un 13,7% y en septiembre, un 14,1%.

El punto de inflexión de estas subidas se puede establecer en enero de 2024, cuando crecieron un 7,1%. A partir de ese momento, el mercado no ha parado de pisar el acelerador debido a la combinación de ansia compradora y escasa oferta: los pisos vuelan y se compran casi a cualquier precio.

Para entender la magnitud de esta subida hay que retraerse al pasado. En estos últimos 18 años, el trimestre en el que más se había encarecido la vivienda era el 12,6% del segundo trimestre de 2007. Y, como contrapartida, la mayor caída se registró entre enero y marzo de 2013, cuando se desplomó un 18% (al siguiente trimestre la caída fue del 15%).

El termómetro que el INE aporta para entender la temperatura del mercado es el índice de precios, una horquilla con base 100 que fluctúa según las subidas o bajadas. En el tercer trimestre de este 2025, este se elevó como media hasta 168,6 (la nueva hasta 195,1 y la de segunda mano hasta 161,8). Desde junio de 2008, cuando ya en caída por la explosión del mercado marcó 172, el índice no había sido nunca tan alto y llegó a estar a 97 hace exactamente una década.

Por encima de la media

Solo cuatro comunidades autónomas (Murcia, Aragón, Castilla y León y Madrid) además de las dos ciudades autónomas superan el ritmo de crecimiento interanual que presenta La Rioja. En Murcia, la comunidad más inflacionista, las viviendas han crecido un 15% respecto a septiembre de 2024. En España, la variación anual del Índice de Precios de Vivienda (IPV) en el tercer trimestre de 2025 aumentó 0,1 puntos, y se situó en el 12,8%. La tasa anual de la vivienda nueva disminuyó 2,4 puntos, hasta el 9,7% y la variación de la vivienda de segunda mano se situó en el 13,4%, con un incremento de 0,6 puntos respecto a la registrada el trimestre anterior.