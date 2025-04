Las noticias del día

Viernes, 4 de abril 2025, 21:52 Comenta Compartir

Sólo cuatro colegios concertados y uno público completan sus plazas en Logroño

Ampliar

Las incógnitas de la escolarización al fin se han resuelto. Todavía restan algunos flecos en forma de reclamaciones, pero la consejería de Educación y los propios colegios ya han publicado sus listas de admitidos, cada vez más exiguas de cara a un curso 2025/26 en el que iniciará la enseñanza obligatoria la generación menos numerosa del siglo, los nacidos en 2022. La caída de la natalidad repercute en mayor medida en los centros públicos y, en general, son pocos los colegios que han completado sus plazas, cinco en todo Logroño (cuatro concertados y uno público). Mientras, otros cuatro de la capital corren el riesgo de perder una línea al haber dejado al menos una de sus clases ofertadas sin completar.

Transición Ecológica desestima el parque eólico Valderrete en La Rioja tras caerse Los Cruzados

En mayo de 2022, la empresa Green Capital Power desistía de llevar adelante el parque eólico Los Cruzados, que afectaba a tierras riojanas y sorianas. Ese proyecto se presentó junto a otra instalación, denominada Valderrete y que afectaba solo al valle de Ocón. Tres años después de ese proceso, ahora ha sido la Dirección General de Política Energética y minas, perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica, la que ha dicho 'no' al proyecto de Valderrete.

Viernes negro para el Ibex, que se despeña un 5,8% en su peor sesión desde la pandemia

No hay lugar en las Bolsas para esconderse frente a la incertidumbre. Ni peor enemigo que el miedo para el dinero. Y eso es precisamente lo que ayer agravó el terremoto desatado por la política arancelaria de Donald Trump. Lejos de calmarse, los inversores se vieron inmersos en una ola de ventas de la que pocos pudieron salvarse, con duras caídas que, al cierre de los mercados europeos, superaban el 4% en Wall Street.

Los aranceles preocupan a las bodegas, aunque tampoco ocultan cierto alivio

Hay preocupación en el sector del vino de Rioja por la imposición de aranceles a los vinos importados de Europa, pero las bodegas tampoco ocultan cierto alivio, toda vez que el presidente Donald Trump había amenazado hace apenas unas semanas con tasas del 200%. Un 20% es importante –alrededor de un euro para un precio medio por botella de 5,18 euros que es cómo vende Rioja en EE UU–, pero es un arancel que afecta a todos los vinos importados de Europa y también implica un 10% para otros productores internacionales como Argentina, Australia o Chile.

Los desahucios exprés arrancan tras años de repuntes de ocupaciones ilegales en La Rioja

El sistema judicial español llevaba tiempo reclamando una modificación estructural para agilizar la respuesta que da al ciudadano, y este mismo jueves, con la entrada en vigor de la ley 1/2025 de Medidas en materia de eficiencia organizativa del Servicio Público de Justicia, daba los primeros pasos de la tan demandada reforma que contempla profundos cambios estructurales y de funcionamiento. La nueva norma, entre otras cuestiones, tiene un efecto práctico inmediato en los desalojos de los okupas porque permitirá que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten por el procedimiento de juicio rápido.

El colegio Menesianos denuncia el robo de veinte gallinas en la noche del martes

El colegio Menesianos de Santo Domingo de la Calzada denunció este jueves el robo de veinte gallinas. Ocurrió el martes y se las llevaron por la noche. Las aves formaban parte de un proyecto que el centro había puesto en marcha hace unos meses con los alumnos residentes. Se adquirieron treinta y los alumnos se encargaron de diseñarles y construirles el espacio en el que vivían para que se sintieran «lo mejor posible».

El casar se va a acabar

Valvanera Barrasa y Arturo Gómez contrajeron matrimonio el 25 de agosto de 2018 en Fuenmayor. Quien los unió no fue ni el párroco ni el alcalde sino el juez de paz, José María Pulgar. Esto no podrá volver a suceder porque la reforma de la ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia que entró ayer en vigor ya no permite a los jueces de paz oficiar bodas civiles, como hasta ahora. Elegidos por el pleno del Ayuntamiento, los jueces de paz dependen del Tribunal Superior de Justicia, tienen potestad para resolver los asuntos civiles de cuantía no superior a 150 euros y la conciliación civil de cuantía inferior a 10.000 euros. A partir de ahora oficiar bodas será responsabilidad de sacerdotes, notarios, alcaldes y concejales, con el consiguiente abono de tasas.

Logroño estrena su primer autobús 100% eléctrico

Ampliar

«No hace ruido», se maravillaba uno de los alumnos de 2º de Primaria del colegio Gonzalo de Berceo que este viernes han inaugurado el primer autobús cien por cien eléctrico que se incorpora a la flota de Logroño. Los niños estaban de visita en el Consistorio, pero no han dejado escapar la oportunidad de estrenar el vehículo más silencioso y ecológico que circulará desde este sábado por las calles de Logroño.

Tres muertos en Sevilla tras arrancar un tornado el techo de una nave agrícola

Ampliar

El vendaval de lluvia y viento que azotó este viernes buena parte la provincia de Sevilla y amplias zonas de Andalucía Occidental derrumbó poco antes del mediodía una nave agrícola en la término municipal de Coria del Río y provocó la muerte de los tres trabajadores que estaban en su interior, según han confirmado tanto las autoridades locales como los distintos servicios de emergencias.

Aldama pide permiso al Supremo para irse a un retiro espiritual al extranjero

Víctor de Aldama, el cabecilla de la trama corrupta que salpica al PSOE y que ha costado la imputación a José Luis Ábalos, quiere olvidarse de todo esta Semana Santa, incluidos los 40 días que el pasado otoño pasó en la cárcel antes de que su supuesta confesión le sacara de prisión. Es por ello que el conseguidor ha pedido a Leopoldo Puente, el juez del Supremo que instruye el denominado 'caso Koldo-Ábalos', permiso para marcharse entre el 17 y el 20 de abril (de Jueves Santo a Domingo de Resurrección) a la localidad portuguesa de Torrozelo para participar en una suerte de retiro espiritual en plena naturaleza.