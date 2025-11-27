Niños y adolescentes piden en el pleno participar en la elaboración de leyes que les afectan En el acto, celebrado en la Cámara regional, han intervenido niños y adolescentes de los Consejos Municipales de Alfaro, Arnedo, Haro y Logroño

EFE Logroño Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:59 | Actualizado 20:15h.

La infancia y adolescencia riojana ha reclamado este jueves en el Parlamento poder ser partícipe, como un grupo asesor más, en la elaboración de leyes que les afectan. Así se ha expuesto en el V Pleno Autonómico Infantil y Adolescente de La Rioja, celebrado en el hemiciclo con motivo del Día Mundial de la Infancia

En el acto han intervenido niños y adolescentes de los Consejos Municipales de Alfaro, Arnedo, Haro y Logroño, que han trasladado a los representantes políticos sus reflexiones sobre los derechos de la infancia en el ámbito digital y los desafíos que presenta tras el Encuentro Autonómico de Participación Infantil celebrado el pasado fin de semana. Entre las conclusiones se incluye la necesidad de habilitar recursos educativos sobre ciberseguridad y seguridad digital, fomentar la creación de plataformas seguras de participación infantil y juventud, así como regular el acceso a la pornografía.

La presidenta del Parlamento, Marta Fernández, les ha felicitado por sus aportaciones, mostrando el apoyo de la institución y recordándoles que el trabajo y el mérito «siempre merecen la pena».