«Se necesitan cambios en la red eléctrica, pero a mayor velocidad» Josu Ugarte advierte de que el riesgo de otro apagón «siempre existe» por la saturación actual y asegura que «se necesitan inversiones»

Juan Carlos Berdonces Logroño Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:26

Otro apagón eléctrico como el sufrido el pasado 28 de abril puede repetirse. «El riesgo siempre existe», reconoció el presidente para España y Portugal de Schneider Electric y director general de la Zona Ibérica de esta compañía con más de 150.000 trabajadores en todo el mundo y líder en gestión de la energía y la automatización. Para evitar en la medida de lo posible otro escenario similar a ese citado de hace ya casi siete meses «se necesitan inversiones en la red, pero a mayor velocidad de lo que se está haciendo», aseveró. Sin embargo, Josu Ugarte no quiso señalar culpables cuando la directora de Diario LA RIOJA, Teresa Cobo, le preguntó de quien era la responsabilidad.

En ese coloquio posterior a su ponencia, el economista guipuzcoano también se dirigió en más de una ocasión a los representantes públicos para pedirles «por favor» que ayuden a las empresas «a hacer transformaciones como la digital o la energética. En las pymes no se necesita mucho tiempo y se pueden conseguir resultados importantes». La tercera de las transformaciones, la cultural, precisa a su juicio de «dosis de atrevimiento, de tener ganas, de no importar cierta incomodidad».

Ugarte es un líder en su empresa y dio cuatro pinceladas de qué se necesita para tener esas dotes de liderazgo: ser capaz de definir una estrategia y ejecutarla, dar forma a la cultura de empresa, crear el mejor equipo y tener buenas relaciones con los grupos de interés. Pero no por ser líder de está en posesión de la verdad absoluta «y ser humilde y mostrarse vulnerable puede acercarle –a un líder– al resto de trabajadores» en una empresa o en un colectivo.

En la transformación cultural de la que habló Ugarte puso el foco en los jóvenes. «Necesitan tener el mejor jefe», dijo en un momento de su intervención, y también consideró a esta nueva generación «auténtica». Las dificultades para acceder al mundo laboral o al mercado de la vivienda generan pesimismo entre esta juventud según un reciente informe de Cáritas. «Con la vivienda tenemos un problemón en España», reconoció el economista, pero desde el punto de vista del empleo «tengo más dudas. Ahora con la jubilación de la generación del 'baby boom' se van a crear muchas oportunidades laborales».

Las empresas «tienen que invertir en datos», reiteró el presidente de Schneider Electric en España y Portugal, «y quien no lo haga tiene riesgo de desaparecer». Dicho esto lanzó un mensaje positivo: «No es difícil capturar datos, pero hay que tener para ello una visión holística» y global de la situación.