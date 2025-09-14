De todo a la, casi, nada:la evolución de la vivienda protegida en España y La Rioja

Óscar Martínez Solozábal recuerda que «cuando yo empecé en este negocio, en los años 70, casi todo lo que se construía era vivienda protegida. Por ... ejemplo, los pisos de Velázquez, con hasta 160 metros cuadrados, se vendían como VPO». «Luego, en 1985, vino la Ley Boyer, que convirtió los alquileres de vivienda indefinidos en temporales y eliminó la prórroga forzosa de los contratos, lo que provocó un aumento de precios pero también mayor construcción de viviendas».

Según la estadística del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en la década de los 80 del siglo pasado el 65% de la vivienda terminada en La Rioja era VPO (13.939 de las 21.359 totales). En los años 90, el porcentaje de VPO continuó siendo muy elevado (26,3% del total de vivienda terminadas), con casi 6.500 inmuebles, mientras que en la década del 'boom' y estallido inmobilario (2001 a 2010), la VPO fue también importante en números absolutos (6.845), aunque el porcentaje sobre la libre se redujo al 13,8%.

El problema se produjo en la década pasada cuando el precio de la vivienda libre incluso cayó por debajo de la VPO y ésta desapareció. La falta de recursos de las administraciones públicas y el 'stock' de viviendas tras el empacho hizo que se eliminaran las ayudas a los promotores para construir VPO partir del Plan de Vivienda del 2013, así como la subvención directa a la compra.

El Gobierno riojano ha pedido al Ministerio que se recuperen las ayudas a la compra de VPO y, pese a la apuesta actual por la misma en los dos últimos años –el IRVI ha promovido 21 viviendas en El Rasillo, Badarán y El Villar de Arnedo, mientras el Ayuntamiento ha adjudicado cinco parcelas con 106 VPO–, todo parece indicar que nada volverá a ser como antes.