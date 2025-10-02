Las multas por orinar en la calle, en el Teléfono del Lector La sección se centra hoy en las fiestas de San Mateo y en las pistas de petanca del parque de La Cometa de Logroño, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

La Rioja Jueves, 2 de octubre 2025, 07:58 Comenta Compartir

Gracias a los profesionales de Salud

Hoy abre la sección un mensaje de «profundo agradecimiento»por parte de la familia de Maribel al equipo de psiquiatría y medicina interna del sistema público de Salud de La Rioja. «Gracias por su profesionalidad y humanidad», especifica.

La fiesta de los Vendimiadores

Turno para otro mensaje de agradecimiento. Una vecina de Fuenmayor se pone en contacto con el Teléfono del Lector para suscribir las palabras que Gerardo Villar, un lector de las páginas de este diario que escribió en una carta a la directora. «Dicen que San Mateo es la fiesta de la vendimia, pero no creo que homenajeen a los Vendimiadores como merecen», indica. Al igual que Villar, esta lectora considera que «el mejor tributo es un jornal digno, condiciones humanas para su vida y un reconocimiento a la altura de su labor».

Un fuerte abrazo

Llega un cariñoso mensaje de condolencias de una lectora. «Leí la carta que mandó Marta Caño, la madre del joven fallecido en el pantano de Alloz. Simplemente quiero enviarle mis más sinceras condolencias a la familia y un fuerte abrazo», señala.

«Las pistas de petanca hay que cuidarlas»

En esta llamada, el vecino de Logroño comenta que hay que «cuidar las pistas de petanca del parque de La Cometa». Asimismo, añade que «deberían limpiar las hojas y regarla de vez en cuando para mejorar su estado».

«La acera huele a meados que apesta»

Una vecina de la capital riojana llama para quejarse del «mal olor que hay en la acera de Santa Teresita, porque huele a meados que apesta». Según explica, «se debe al cerramiento que hay para perros». Ella apunta que «si lo ponen tienen que limpiarlo en condiciones, no solo recogiendo los excrementos».

«Publicidad gratuita» de las terrazas

Lorena no solo se queja de la «incontrolable» proliferación de terrazas en Logroño. Su malestar se extiende a la «fealdad» de esas sillas y mesas que se apilan por parques y aceras. «Son una publicidad gratuita para cervezas y bebidas alcohólicas», dice para advertir de que «supone un mensaje pésimo para los niños y jóvenes, por no hablar de la imagen tan cutre que transmite la ciudad».

El pipí mateo, un «sacaperras»

«No quiero resultar pesada, pero a unas amigas les clavaron un multón por salir a hacer pipí de modo discreto cerca de la zona de conciertos de El Revellín», avanza la lectora. «Verán, es que había unas pocas letrinas e infames cerca de la zona. Imagino que alguien, con buen criterio, los colocaría escasos y tumefactos para forzar unas situaciones que nadie quiere. En fin, como los ayuntamientos necesitan a los coches porque pagan impuestos y son multables, ahora, con algo tan humano como hacer tus necesidades, se han pegado una pasada fuera de lo normal convirtiendo la necesidad en un sacaperras. Estaría bien que lo miraran y que, ya de paso, colocaran algunos baños públicos por la ciudad. Será mejor mearse los pantalones», expone.

«Ya no me pongo pañuelo de fiestas»

«No me pongo el pañuelo de fiestas porque estoy harto de ver los dos colores al cuello en función del partido político que lo luzca. Estoy harto. No me lo pongo desde hace años. Las peñas son afortunadas porque tienen el suyo. Igual me personalizo uno», acaba.

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla El «peligro» del suelo del parque de La Guindalera

Ampliar

El suelo del parque logroñés de La Guindalera «es un peligro para los niños más que una protección en la zona de los columpios». «El espacio entre las juntas es cada día mayor y con el paso del tiempo afecta a más de sus recuadros», explica una lectora. «Mi nieta se torció un tobillo, se le encajó parte del pie y podía haberse hecho un esguince. Tienen que arreglarlo», termina.

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.