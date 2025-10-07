Los trabajadores de las residencias riojanas volverán a movilizarse por «falta de mejoras laborales» Las cuatro centrales que negocian el convenio del sector acusan a la parte empresarial de «falta de voluntad» para lograr avances

La Rioja Martes, 7 de octubre 2025, 19:48

Los sindicatos del convenio regional de residencias continuarán con sus movilizaciones en octubre ante «la negativa de la patronal de negociar mejoras reales», según indicaron este martes CC OO, USO, CSIF y UGT.

Las movilizaciones se retomarán el 17 de octubre, y los sindicatos ratificarán en asamblea con las trabajadoras del sector las nuevas medidas de presión, señalaron las centrales sindicales, para quienes es urgente mejorar las condiciones del actual convenio regional de Residencias y Centros de Día, caducado desde el año 2020.

El pasado 3 de octubre, en la mesa negociadora, los sindicatos negociadores del IV Convenio Regional de Residencias y Centros de Día —CC OO, CSIF, UGT y USO—manifestaron que «no se percibe una voluntad clara, positiva y necesaria de avances significativos por parte de la patronal en sus propuestas». Según dijeron, la parte empresarial rechazó sistemáticamente los planteamientos de la parte social, «que sí mejorarían de manera sustancial las condiciones del sector».

Por ello, se ha convocado una nueva etapa de movilizaciones en los centros de trabajo a partir del 17 de octubre. «Las trabajadoras y las organizaciones sindicales consideran que las medidas planteadas por la patronal resultan claramente insuficientes. De hecho, no recogen ninguna de las propuestas de la parte social, salvo una mínima mejora económica inaceptable, pues ni siquiera alcanza el nivel de las subidas salariales logradas en los últimos años con el convenio prorrogado», explicaron los sindicatos en una nota conjunta. Todo, «a pesar de la necesidad urgente de un convenio que dignifique las condiciones laborales de las plantillas, que garantice retribuciones acordes al esfuerzo y que supere la actual situación, donde más del 70% del personal percibe el salario mínimo profesional». Para las centrales negociadoras, «es imprescindible un convenio que haga atractivo el sector y evite la alta rotación, donde muchas personas abandonan su puesto a los pocos días de empezar».

«A la ya habitual falta de personal de los últimos años se suma el incremento de plazas, que difícilmente pueden ser atendidas de manera adecuada sin los recursos humanos necesarios», añadieron.

«Pésimas condiciones»

«Nadie quiere trabajar en un sector tan duro, tanto física como psicológicamente, donde las condiciones laborales, económicas y no económicas, resultan pésimas: salarios bajos, jornadas interminables con un número excesivo de horas y días anuales, cargas de trabajo inasumibles derivadas de ratios indignos, y graves dificultades de conciliación derivadas de turnos rotatorios de lunes a domingo», zanjaron.