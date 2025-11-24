Mínimas subidas en los pantanos riojanos tras las primeras nieves

Víctor Soto Logroño Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:10 | Actualizado 16:33h. Comenta Compartir

La aparición de las primeras nevadas en buena parte de La Rioja y de tímidas lluvias durante la última semana no han sido suficientes para que los embalses riojanos comiencen a llenarse. En siete días, las cuatro grandes infraestructuras regionales apenas han subido 0,22 hectómetros cúbicos. Los embalses de Mansilla (0,59 hectómetros cúbicos más) y González Lacasa (0,18 más) han ganado, mientras que Pajares (0,49 hectómetros cúbicos menos) y Enciso (-0,06) han vuelto a perder.

Según los datos ofrecidos por la Confederación Hidrográfica del Ebro este lunes, los embalses riojanos se encuentran al 37,3% de su capacidad. El que presenta una situación más preocupante es el González Lacasa, con un 21,2%, mientras que Mansilla está al 31%. En el lado opuesto, en Enciso las reservas alcanzan el 52,9% y en Pajares, el 43,8%.

La reserva de agua embalsada en la cuenca esta semana asciende a 4.215 hectómetros cúbicos, lo que representa un 54% de la capacidad total y se encuentra ligeramente por debajo de la media de los últimos cinco años..