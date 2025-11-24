LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de Pajares a principios de noviembre. José Manuel Martínez

Mínimas subidas en los pantanos riojanos tras las primeras nieves

Los embalses riojanos apenas almacenan 0,2 hectómetros cúbicos más que hace una semana

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:10

La aparición de las primeras nevadas en buena parte de La Rioja y de tímidas lluvias durante la última semana no han sido suficientes para que los embalses riojanos comiencen a llenarse. En siete días, las cuatro grandes infraestructuras regionales apenas han subido 0,22 hectómetros cúbicos. Los embalses de Mansilla (0,59 hectómetros cúbicos más) y González Lacasa (0,18 más) han ganado, mientras que Pajares (0,49 hectómetros cúbicos menos) y Enciso (-0,06) han vuelto a perder.

Según los datos ofrecidos por la Confederación Hidrográfica del Ebro este lunes, los embalses riojanos se encuentran al 37,3% de su capacidad. El que presenta una situación más preocupante es el González Lacasa, con un 21,2%, mientras que Mansilla está al 31%. En el lado opuesto, en Enciso las reservas alcanzan el 52,9% y en Pajares, el 43,8%.

La reserva de agua embalsada en la cuenca esta semana asciende a 4.215 hectómetros cúbicos, lo que representa un 54% de la capacidad total y se encuentra ligeramente por debajo de la media de los últimos cinco años..

