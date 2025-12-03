1,3 millones para impulsar tres proyectos en los centros tecnológicos riojanos Las iniciativas se desarrollan en el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA), Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón (CTICH)

Una investigadora, en el Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón, en Autol

La Rioja Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:34

El Gobierno de La Rioja ha concedido más de 1,3 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos, a los centros tecnológicos para impulsar tres proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

Según ha informado el Ejecutivo riojano en un comunicado, las subvenciones del Gobierno de La Rioja para la financiación de proyectos de I+D+i e inversión en equipamiento científico-técnico, desarrollados por los centros tecnológicos ubicados en La Rioja, recoge EFE.

Los proyectos Bioadbact (Apidit-Novex), Deepext (CNTA) y Asca (CTICH-Asochamp) han sido desarrollados por el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA), Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón (CTICH) con Asochamp y Novex junto a Apidit.

Bioadbact

El proyecto Bioadbact, realizado por Novex-Apidit, se basa en el desarrollo de aditivos biobasados de liberación controlada con actividad antibacteriana para su empleo en técnicas de impresión 3D; se pretende dar respuesta a la estrategia de Novex para los próximos años en relación con el posicionamiento del centro tecnológico como referente internacional en tecnologías orientadas a la seguridad del usuario, tanto en entornos de salud como en el ámbito laboral.

La propuesta pretende abordar, en el corto plazo, el desarrollo de agentes biocidas que sustituyan a los actualmente empleados.

Deepext

El proyecto Proyecto Deepext del CNTA busca optimizar el proceso de extrusión de alimentos mediante el desarrollo de un sistema predictivo innovador basado en procesos gaussianos informados por la física (PIGP), integrando de forma inédita modelos de poroviscoelasticidad y balances de masa con datos experimentales y simulaciones en COMSOL.

Esto se hará mediante ensayos piloto, simulaciones por ordenador y validaciones a escala semindustrial, con el objetivo de deducir las condiciones óptimas (temperatura, velocidad de husillo, humedad y proporción de materias primas) para alcanzar propiedades de calidad del producto objetivo (por ejemplo, módulo de elasticidad).

Asca

El proyecto Asca de CTICH-Asochamp radica en evaluar el potencial de residuos/subproductos agroalimentarios, ganaderos y forestales de proximidad como materias primas alternativas a la paja de trigo y la gallinaza en la formulación de sustrato para el cultivo de Agaricus bisporus, contribuyendo así a la economía circular y a la mitigación del cambio climático.

Desde la fundación del CTICH, se estableció una línea estratégica basada en la economía circular, reutilización del sustrato de post-cultivo de champiñón (SPCH) y aprovechamiento de otros residuos agrarios para el sector del champiñón.