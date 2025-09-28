LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Ángel García, presidente del Colegio de Farmacéuticos, en el parque princesa Leonor Irene Jadraque/Sadé Visual

Miguel Ángel García

Presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja
«La labor de las farmacias es fundamental para aliviar la presión asistencial»

Los boticarios riojanos abogan por desarrollar la farmacia colaborativa y lograr «una mayor implicación dentro del sistema de salud»

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:27

El pasado jueves, los farmacéuticos celebraron su día mundial con diversos actos en un momento especial, ya que después de casi 30 años cuentan con ... un nuevo marco legislativo regional. Un avance importante, según su presidente Miguel Ángel García, que ahora debe completarse con el desarrollo del texto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¡Detengan las fiestas!
  2. 2

    «Mi vida es igual con velo o sin él»
  3. 3 Herido un hombre tras una cogida en un festejo taurino en Rincón de Soto
  4. 4 Aviso amarillo por lluvias y tormentas en La Rioja este domingo
  5. 5 «Mi madre murió con los pulmones encharcados»
  6. 6

    San Mateo, otra vez un poquito peor
  7. 7

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años
  8. 8

    Victoria contundente y partido perfecto de la UDL
  9. 9 Quejas sobre el precio de los hinchables y el programa de San Mateo, en el Teléfono del Lector
  10. 10

    Valdezcaray pierde otros 2,2 millones de euros en su peor año pese a abrir más días

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «La labor de las farmacias es fundamental para aliviar la presión asistencial»

«La labor de las farmacias es fundamental para aliviar la presión asistencial»