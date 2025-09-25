El mercado inmobiliario riojano se recalienta: un 45% más de hipotecas, que son un 59% más grandes Los datos del INE hasta julio corroboran que el sector inmobiliario sigue creciendo de un modo espectacular en este 2025

El mercado de la vivienda en La Rioja ha dado un salto extraordinario en julio de 2025. Los datos publicados hoy por el INE, que analizan el número y el importe medio de las hipotecas firmadas, revelan un crecimiento con pocos precedentes en el valor de los préstamos y en su número, lo que refleja un notable calentamiento en el sector.

En julio de 2024, el importe medio de una hipoteca firmada en la región era de 19.143 euros. Un año después, esa cifra se ha disparado hasta los 30.440, lo que representa un espectacular aumento interanual del 59%. Este repunte no se limita solo al valor, ya que el número de hipotecas firmadas también creció de forma significativa, pasando de 200 a 290, un incremento del 45%.

Este doble crecimiento subraya que el mercado no solo atrae a más compradores, sino que también gestiona préstamos de mayor cuantía.

La perspectiva de la década

Analizando la evolución a lo largo de los últimos diez años, el dato de 2025 adquiere una relevancia histórica. Desde 2015, el importe medio de una hipoteca en La Rioja ha mostrado una tendencia constante al alza, duplicándose con creces. Partiendo de un valor de 9.751 en 2015, el crecimiento hasta los 30.440 de 2025 representa un aumento del 212% en una década.

Este crecimiento robusto y sostenido, junto con el número de hipotecas que ha pasado de 132 a 290 en el mismo periodo, confirma la sólida recuperación y el calentamiento del mercado inmobiliario riojano.

Toda España crece

Este dinamismo en La Rioja se inscribe en un panorama nacional de crecimiento generalizado. A nivel de toda España, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 25% en julio respecto a 2024, alcanzando los 45.067 préstamos, la cifra más alta para ese mes desde 2010.

El importe medio de las hipotecas a nivel nacional se situó en 163.307 euros, un 7,6% más que en el año anterior. El tipo de interés medio bajó al 2,94%, su nivel más bajo en varios meses, lo que ha contribuido a impulsar la demanda. En este contexto, La Rioja, con su crecimiento del 45% en el número de hipotecas, se posicionó como la segunda comunidad autónoma con el mayor avance interanual del país, solo superada por Aragón (+79,7%).

Este repunte general se vio impulsado por un cambio en las preferencias de los compradores. El 70,1% de las hipotecas a nivel nacional se firmaron a tipo fijo, mientras que solo el 29,9% fueron a tipo variable, una tendencia que ha dominado el mercado en los últimos años. Además, el capital total prestado para la compra de vivienda en todo el país rozó los 7.360 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 34,5%.

En el ámbito regional, a pesar del notable crecimiento de comunidades como La Rioja y Aragón, el mayor volumen de hipotecas se concentró en las comunidades más pobladas: Andalucía (9.116), Cataluña (8.406) y la Comunidad de Madrid (5.867). Este contraste entre el volumen total y el crecimiento porcentual demuestra que, si bien las grandes capitales siguen siendo el principal motor del mercado, las comunidades más pequeñas están experimentando una reactivación más acelerada.