LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
MIGUEL PECHE

Meninas contra la violencia

El acto de entrega de premios sirvió como antesala de las actividades que van a tener lugar este martes durante el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

La Rioja

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:53

Comenta

El CCR de Logroño acogió en la tarde del lunes la entrega de los Premios Meninas, galardones dirigidos a organizaciones, instituciones o personas comprometidas con la erradicación de la violencia contra la mujer.

En este 2025, los premios han sido para las estudiantes Raquel de Ángel, Erika Jiménez y Valeria Villamor, por su proyecto HER; a Médicos del Mundo, por su trabajo con mujeres prostituidas y en situación de trata; y para los policías nacionales Carlos Ayarza y Daniel Flores, formadores de mujeres en técnicas de autoprotección y defensa personal.

El acto sirvió como antesala de las actividades que van a tener lugar este martes durante el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
  2. 2

    Diez años de huevos camperos
  3. 3 Vuelca un coche en un accidente en la LR 205
  4. 4

    «A los 14 años ya quería suicidarme porque pensaba que era una carga para los demás»
  5. 5

    «Asusta un poco, pero el trabajo que hizo Ana Barrón va a ser mi inspiración»
  6. 6 Logroño se llenará de Navidad con mercadillos, belenes, música y un trenecito
  7. 7

    Con aroma a fútbol histórico
  8. 8 La alubia de Anguiano vuelve a vivir su gran día
  9. 9 Mercadona sustituye desde hoy su tienda de Los Lirios por otra más moderna en Villamediana
  10. 10

    Receta de carne, pimiento, pasas, empatía y amor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Meninas contra la violencia

Meninas contra la violencia