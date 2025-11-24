Meninas contra la violencia El acto de entrega de premios sirvió como antesala de las actividades que van a tener lugar este martes durante el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

La Rioja Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:53

El CCR de Logroño acogió en la tarde del lunes la entrega de los Premios Meninas, galardones dirigidos a organizaciones, instituciones o personas comprometidas con la erradicación de la violencia contra la mujer.

En este 2025, los premios han sido para las estudiantes Raquel de Ángel, Erika Jiménez y Valeria Villamor, por su proyecto HER; a Médicos del Mundo, por su trabajo con mujeres prostituidas y en situación de trata; y para los policías nacionales Carlos Ayarza y Daniel Flores, formadores de mujeres en técnicas de autoprotección y defensa personal.

El acto sirvió como antesala de las actividades que van a tener lugar este martes durante el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.