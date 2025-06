Acababa de ver su nota publicada y unos segundos después Alberto Espiga Rodríguez, del IES Duques de Nájera, recibía una llamada de la Consejería de ... Educación. Al otro lado de la línea le daban la noticia: había logrado la nota más alta en la PAU en La Rioja. Un 9,70 en la fase obligatoria de la antigua selectividad ponderado con el 10 en Bachiller le daban como resultado un 9,880. Pero como se presentó a Física y Química para subir nota, su calificación final, la que le abre las puertas a prácticamente todos los estudios que desee, escala hasta el 13,85 sobre 14.

La clave para llegar a la cima académica, explica el propio Alberto, es el trabajo y la organización, «más allá de echarle horas, que también, es hacerlo de manera eficiente y tener claro que el propósito es aprender y en este caso, que también salga bien el examen, enfocarse y trabajar de manera que todo ese trabajo lleve realmente a ese objetivo».

Reconoce que tiene muchas dudas acerca de qué estudiar a partir de ahora, pero siempre, dice, «me han gustado las ciencias», de ahí que baraja matricularse en un doble grado de Física con Ingeniería Electrónica, en Bilbao, o un doble grado de Matemáticas con Ingeniería Informática, en Logroño.

Esta última opción es quizá la que más le atrae porque se confiesa una persona «muy de mi casa, de mi hogar, de lo mío. Sí que es cierto que pienso que ir fuera es una experiencia muy enriquecedora y me gustaría vivirlo, pero por otra parte me parece más atractivo incluso quedarme aquí, y este es otro de los factores que me condicionan un poco».

Lo más difícil de este curso ha sido saber llevar la presión, «no sólo la que nos ponemos nosotros mismos, que es sacar una buena nota porque al final competimos con el resto para poder entrar a la carrera que queramos», también el entorno ejerce cierta presión: «los profesores, los padres, los amigos, y quieras que no añaden peso». al final, sobre todo en segundo de Bachiller, «nunca tenemos una semana o dos para descansar realmente, siempre tenemos algo que hacer, algún examen en mente y es un poco difícil de llevar».

Alberto tiene experiencia en ser el mejor. En marzo consiguió el oro en Matemáticas, Física y Química en la olimpiada de Ciencias de La Rioja, y en la fase nacional, una mención de honor en Física y una plata en Química. Unos reconocimiento que han supuesto una «presión extra», pero que a la vez «me han ayudado de cara a la PAU». De momento, toca descansar, lo primero que tiene planeado es un viaje a Salou con los amigos, luego, a algún festival y algún que otro viaje más «pero organizado sobre la marcha».