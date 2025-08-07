Unos 2.500 jóvenes del medio rural podrán viajar gratis en los autobuses de La Rioja Los menores de 25 años que residan en pueblos con menos de 500 habitantes podrán adquirir el nuevo carné Rioja Joven Rural

Este verano, el carné Rioja Joven Rural se convierte en una realidad. Una nueva medida gratuita para el transporte público riojano destinada a jóvenes que viven en el medio rural. A partir del 15 de agosto se podrá solicitar telemáticamente en el apartado de transportes de la plataforma del Gobierno de La Rioja. Y desde el 18 del mismo mes, de forma presencial en las oficinas del Servicio de Transportes (edificio de La Bene). Unos 2.500 jóvenes en la región cumplen los requisitos para adquirirlo, ser menor de 25 años y estar empadronado en un pueblo con menos de 500 habitantes, en La Rioja hay 134 municipios con esta población, un 77% de la totalidad de las localidades riojanas.

Durante todo el año podrán usar las líneas metropolitanas, interurbanas y rurales gratuitamente. El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha explicado que estiman que un estudiante de la Rioja Alta que realice cada día el trayecto ida y vuelta de Haro a Logroño «se ahorré alrededor de 1.600 euros al año». Además, ha aclarado, que «es una medida de lucha contra la despoblación».

Ana María Plesa, una de las beneficiarias, es procedente de Corera y estudia en la capital en el IES La Laboral. Para ella este carné es de «gran ayuda para viajar a los municipios más grandes y acudir a los centros educativos», ya que es el único medio de transporte que tiene. Alejandro Gutiérrez de Rozas lo considera una manera de motivarle a quedarse en su pueblo, Foncea. Su hermano, Víctor, también hará uso del carné para «ayudar» a su padre en el campo y acercarse a Logroño «con más facilidad».

La tarjeta de estudiantes ha recibido un incremento presupuestario de 420.000 euros, lo que supone un 133% en los últimos dos años. Otra partida de 400.000 euros sirve para beneficiar a otros colectivos prioritarios: niños (viajan gratis), jóvenes, mayores de 65 años, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género o terrorismo. Todos ellos viajaran por 0,50 euros por trayecto en toda la red pública de transportes.