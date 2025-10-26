Materiales innovadores para una construcción más sostenible

V. D. logroño. Domingo, 26 de octubre 2025, 08:41 Comenta Compartir

En la línea de la transformación constante de la arquitectura y de esa necesidad de crear espacios no solo más inteligentes sino también más sostenibles, grupos de investigadores trabajan para desarrollar materiales con un impacto medioambiental menor. Es el caso del investigador riojano del grupo InES (Industria, Energía y Sostenibilidad) de UNIR Pedro Muñoz, quien tiene una patente sobre el material basado en cemento recuperado y su uso para la producción de productos cerámicos para la construcción. «Cuando se recicla hormigón, casi toda la atención se va a los áridos gruesos. En cambio, el polvo fino que se desprende al limpiar el mortero adherido se suele infravalorar, pese a contener compuestos con potencial cementante», apunta.

Por ello, junto a su grupo de investigación se están centrando en desarrollar nuevas vías para recuperar ese polvo y usarlo como materia prima útil tanto en ladrillos y cerámica estructural como en adobes y hormigones. «El cemento es responsable del 7,2% de la energía y del 6,6% de las emisiones de CO2 a nivel global», esgrime; de ahí la necesidad de buscar materiales que dejen una menor huella. «Con esta apuesta conseguimos mejorar el proceso de reciclaje, porque damos salida a este polvo fino que actualmente no tiene una comercialización buena, pero además hemos visto que confiere ciertas mejoras tecnológicas tanto al hormigón, como al mortero y al ladrillo».

Entiende que para poder potenciar su utilización es crucial actuar en dos líneas: que las administraciones incluyan criterios de circularidad en obra pública y vivienda con lo que se cree una demanda inicial y, por otro lado, llevar a cabo «una labor divulgativa para que profesionales como constructores, arquitectos... sepan que hay alternativas. Que se normalice y fomenten este tipo de materiales, que tienen las mismas prestaciones y, en algunos casos mejores en términos de eficiencia energética».