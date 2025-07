Óscar Martínez Solozábal reconoce que, actualmente, todo parece fluir en el mercado inmobiliario, pero los buenos datos de compraventa de piso o las subidas de ... precio no esconden las inquietudes del sector. Porque el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema para muchos riojanos, pero también en un quebradero de cabeza para otros tantos propietarios.

– ¿Cómo valora la actual situación del mercado inmobiliario riojano?

– Llevamos tres años de continuas subidas de precios y de aumento de ventas, especialmente en el mercado de segunda mano, que está tirando del mercado porque la obra nueva sale a cuentagotas ya que sus costes se han incrementado muchísimo.

– El alquiler está en el foco de las conversaciones...

– El alquiler se ha puesto imposible por la demanda bestial. Es más, hay gente que vive de alquiler que está realizando grandes esfuerzos para pasarse a la compra porque mensualmente sale más barato. Y de momento no veo soluciones por la falta de seguridad jurídica. El último ejemplo es el de las zonas tensionadas, como en Cataluña o el País Vasco, que en vez de solucionar están agravando el problema.

– Para usted, ¿la inseguridad es el principal problema para el alquiler?

– Sí, porque existe una inseguridad evidente: los 'inquiokupas', los okupas, la regulación del sector... En España hay más de cuatro millones de pisos vacíos y hay que preguntarse por qué no se alquilan cuando la rentabilidad anual que ofrecen está entre un 6 y un 7%, muy por encima de los bancos, y el precio del inmueble continúa subiendo.

– ¿Cómo se puede solucionar?

– O bien más pisos en construcción, para lo que se necesita años y en un momento en el que los costes son altísimos, o que suba la oferta del alquiler particular, que bajaría los precios. Son las soluciones naturales a un problema que, además, está afectando más a las personas menos pudientes, porque el propietario puede elegir a quién alquila.

– Con estas subidas constantes, ¿puede estar cerca una nueva burbuja

– No, es imposible. Tendría que haber unos banco súper blandos que prestasen muchísimo y mucho movimiento de la construcción. Lo que va a ocurrir es que el comprador va a volver a pequeñas viviendas, alejadas del centro, a alquilar habituaciones... En la crisis se buscan pisos de cuatro dormitorios, con terrazas, piscinas, dos garajes... Ahora va a tocar ir comprando cosas más pequeñas, mirar ciudades dormitorio con buenas comunicaciones y, poco a poco, como se hacía antes, ir mejorando,. Es el momento de tener los pies en suelo.

– ¿Qué le pediría a las administraciones?

– Que traten a la vivienda como un bien de primera necesidad, algo que no están haciendo. Hay demasiados impuestos, los ayuntamientos no están sacando suelo y los gastos de construcción han crecido mucho. A las empresas constructoras no les salen las cuentas para emprender nuevas obras. Pero, sobre todo, hay que pedir más seguridad jurídica. A corto plazo el sector va bien, pero en el largo no sabemos qué ocurrirá por esa falta de seguridad.