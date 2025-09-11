LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El joven Luis Miguel, acompañado de sus padres el día de su graduación. L.R.

Ni una vida más en Alloz

Carta de la madre del joven riojano Luis Miguel Sáenz Caño ahogado en agosto en el pantano navarro

Marta Caño Montejo

Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:47

El pasado 16 de agosto, en el embalse de Alloz se ahogó un joven de 17 años: nuestro hijo Luis Miguel.

Es un paraje precioso, ... de aguas turquesa (así se ven en la distancia), bastante bien acondicionado para pasar un día de solaz que, sin embargo, es una trampa potencialmente mortal.

